Torna "Vesuvio sotto le Stelle": escursioni notturne tra tramonti, luna piena e cielo stellato

A cura della Redazione

Ritorna l'atteso appuntamento estivo di Vesuvio sotto le Stelle – XIII edizione, la rassegna serale a marchio registrato firmata Vesuvio Natura da Esplorare, organizzata con l'autorizzazione e il sostegno del Parco Nazionale del Vesuvio.

La rassegna comincia nei weekend di giugno con le iniziative di “Aperitivo al tramonto” e prosegue nei mesi di luglio, agosto (con eventi tutte le sere), settembre e durante i weekend di ottobre fino al cambio dell’ora solare, con gli eventi notturni di Vesuvio sotto le Stelle: un'occasione per vivere la magia del vulcano sotto il cielo stellato, regalando emozioni indimenticabili a chiunque voglia immergersi nella sua atmosfera unica.

Previste anche delle serate speciali per le notti di San Lorenzo e Ferragosto, le notti di luna piena, luna nuova: le serate speciali hanno un’impostazione diversa su sentieri inediti, offrono qualcosa in più dal punto di vista astronomico e hanno una durata più lunga.

I sentieri del Parco si trasformano in percorsi di scoperta, guidati dalle esperte guide dell'Associazione Vesuvio Natura da Esplorare, ideatrice e proprietaria del marchio, che propone un ricco programma di escursioni ed esperienze.

"Vesuvio sotto le stelle" è un evento plastic free, che si svolge nel rispetto della biodiversità locale ed è pensato per famiglie, gruppi di amici, escursionisti e per tutti gli amanti della natura che desiderano esplorare o riscoprire il Vesuvio in una veste inedita, dal crepuscolo alla notte.

Il programma completo degli eventi è consultabile su www.vesuviosottolestelle.it e sui canali social di Vesuvio Natura da Esplorare.

I percorsi

Percorso 600 – Si tratta di un cammino accessibile e avvolgente, che attraversa il versante occidentale del Parco immerso nella vegetazione mediterranea e nelle colate laviche dell'ultima eruzione. Regala uno dei tramonti più belli del Vesuvio, cedendo poi il passo alle stelle che si specchiano nel Golfo di Napoli.

Percorso 1000 – Si tratta di un sentiero dal fascino potente, con due opzioni di percorribilità, che si snoda tra antiche colate laviche e viste sul cuore del vulcano. Qui la natura è più aspra, lo sguardo si perde tra profili scuri e paesaggi lunari, con la sensazione di toccare il cielo con un dito.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà attivo un Servizio Clienti al numero 3291340500 (telefono e WhatsApp), operativo dalle 10:00 alle 19:00, per fornire informazioni in tempo reale sugli eventi.

Un'occasione imperdibile per vivere il Vesuvio in modo inedito e indimenticabile.