Pimonte, I Sentieri del gusto: musica, eventi e tante degustazioni di prodotti tipici locali

A cura della Redazione

Prenderà il via questa sera 8 agosto nel piazzale San Michele (per concludersi il 16 agosto) la sesta edizione della kermesse “I Sentieri del gusto”, premiata dall’Unpli come “sagra di qualità”.

A Pimonte ci saranno nove serate alla scoperta dei sapori dei Monti Lattari, un mix tra musica, eventi e tante degustazioni di prodotti tipici locali. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Pimonte, guidata dal presidente Vincenzo Esposito, in collaborazione con il Comune.

La sagra vedrà alternarsi sul palco artisti come Gli Arteteca (10 agosto), Francesco Procopio (13 agosto) e l’evento clou di domenica 16 agosto con il concerto di Gigi Finizio che chiuderà la kermesse.

“Torna l’appuntamento più atteso dell’estate pimontese – affermano i vertici della Pro Loco – tra sapori, musica e tradizione. Noi crediamo molto nella valorizzazione e nella promozione del territorio. La nostra Pimonte – continuano – è pronta ad accogliere le tantissime persone provenienti anche dai vari comuni limitrofi e a far degustare i prodotti tipici e genuini della tradizione contadina”.

Protagonista dell’evento è il celebre Pomodoro Cannellino di Pimonte (che ha ottenuto il riconoscimento Pat dalla Regione Campania) simbolo del territorio, insieme a tante specialità tipiche preparate dagli stand gastronomici. “Fino al 16 agosto il cuore di Pimonte si anima con Sentieri del Gusto - afferma Mariapia Apuzzo, direttrice artistica dell’evento - la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche dei Monti Lattari, dove tradizione, sapori autentici e grande musica si incontrano in un’atmosfera di festa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Francesco Somma. “Un viaggio tra i sapori autentici e i prodotti tipici di Pimonte a km zero - commenta - attraverso serate pensate per stare insieme, divertirci, lasciarci coinvolgere dagli spettacoli e, soprattutto, deliziare i nostri palati. Saranno giorni pieni di profumi musica, allegria, tradizioni e quelle belle vibrazioni che solo la nostra comunità sa regalare”.

Tra le grandi novità di questa edizione arriva il concorso “Sentieri del Gusto – I Sapori dei Monti Lattari”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Monti Lattari e con il Pastificio Somma di Pimonte. Per tutta la durata della manifestazione, otto squadre si sfideranno ogni sera nella preparazione di un primo piatto, utilizzando la pasta del Pastificio Somma e valorizzando i prodotti tipici del territorio di Pimonte. Il 15 agosto si terrà la finale con la proclamazione del team vincitore, alla presenza di un ospite d’eccezione: lo chef Maicol Izzo, che prenderà parte alla premiazione.