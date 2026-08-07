Pomigliano Jazz 2026, cinque grandi concerti tra Vesuvio, Cimitile e Avella

A cura della Redazione

Entra nel vivo la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania, che dal 30 agosto al 12 settembre porterà la grande musica in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, dal Cratere del Vesuvio alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, fino all'Anfiteatro Romano di Avella.

La sessione estiva propone cinque appuntamenti con artisti di fama internazionale: si parte il 30 agosto sul Vesuvio con Raiz & Solis String Quartet (nella foto) e il progetto dedicato a Pino Daniele Chi tene 'o mare. Seguiranno Danilo Rea (2 settembre), Stefano Di Battista Quintet (3 settembre), Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo (6 settembre) e, gran finale il 12 settembre, Billy Cobham con Time Machine.

Particolarmente attesi gli eventi di VesuviusJazz, realizzati in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che uniranno concerti, escursioni e percorsi naturalistici per promuovere il territorio nel segno della sostenibilità ambientale.

Il festival proseguirà poi in autunno con una seconda sessione di concerti, tra la fine di ottobre e la metà di novembre, insieme a progetti dedicati alla formazione dei giovani musicisti e a iniziative culturali come la mostra "Sound Stories – Jazz ed altre storie".

Promossa dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Pomigliano Jazz, la rassegna conferma la propria vocazione a coniugare musica di qualità, valorizzazione del patrimonio culturale e attenzione all'ambiente, trasformando alcuni dei luoghi più affascinanti della Campania in palcoscenici d'eccezione.