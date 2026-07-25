Vesuvio sotto la Luna del Cervo: escursione serale tra natura e benessere

A cura della Redazione

Un’esperienza unica tra natura, emozione e consapevolezza. Appuntamento mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 20:30 con l’associazione Terzigno Verde OdV, che propone “Il Rituale della Luna del Cervo”, un percorso immersivo nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, pensato per vivere il territorio attraverso una dimensione più lenta, intima e suggestiva.

Il punto di ritrovo sarà l’Agri Resort del Vesuvio, situato al termine di via Vicinale Lavarella a Terzigno, da cui prenderà il via il percorso guidato. I partecipanti, accompagnati dalla luce della luna piena, percorreranno un facile sentiero in lieve pendenza che conduce fino al suggestivo Bosco della Cupaccia, una pineta immersa nel verde dalla quale si apre un ampio panorama sul territorio vesuviano.

Ad accompagnare il gruppo lungo il cammino sarà la guida naturalistica Francesco Servino, che illustrerà le caratteristiche del paesaggio e degli ambienti attraversati, trasformando la passeggiata in un momento di conoscenza e connessione con il patrimonio naturale del Vesuvio.

Raggiunto il bosco, l’esperienza proseguirà con un momento dedicato al benessere e alla meditazione, guidato dall’insegnante di yoga Rosaria Di Maria, attraverso pratiche ispirate all’ascolto interiore e alla relazione con gli elementi naturali circostanti.

Il percorso sarà arricchito da suggestioni visive e sonore, capaci di accompagnare i partecipanti in un’esperienza immersiva tra natura, silenzio e percezioni

La durata complessiva dell’esperienza sarà di circa due ore.

Ai partecipanti è consigliato portare uno zaino contenente: un telo mare o un tappetino yoga; una bottiglia d’acqua; un giubbotto leggero. Si consiglia inoltre di indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse adatte alla camminata su sentiero naturale. Sono consigliati, ma non indispensabili, i bastoncini da trekking.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Terzigno Verde OdV, associazione impegnata nella tutela, valorizzazione e promozione del territorio di Terzigno e del Parco Nazionale del Vesuvio attraverso percorsi di turismo consapevole, sostenibile e accessibile. Anche nell’estate 2026 l’associazione sta proponendo una serie di esperienze dedicate alla scoperta del patrimonio naturale e culturale vesuviano, registrando una crescente partecipazione da parte di cittadini, visitatori e appassionati.

Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 3934577654.

Il ritrovo presso l’Agri Resort del Vesuvio dispone inoltre di un ampio parcheggio gratuito a disposizione dei partecipanti.