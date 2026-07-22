Gio Evan in “Extra Terreste” al Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

A cura della Redazione

Gio Evan sarà protagonista giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21:00, al Parco Colonia Montana di Agerola, nell’ambito della XV edizione di Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana. La serata sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro.

L’artista porterà sul palco “Extra Terreste”, il nuovo spettacolo musicale, comico e spirituale.

Il progetto riflette sulla contemporaneità e sulla sua tendenza all’accumulo, interrogandosi sul progressivo allontanamento da ciò che è davvero essenziale. Con un linguaggio capace di unire musica, poesia, ironia e riflessione, Gio Evan accompagna il pubblico in un viaggio intimo e leggero lungo il confine tra cura e controllo, attaccamento e presenza, tra ciò che scegliamo di conservare e ciò che, invece, rischia di consumarci.

Scrittore, poeta, cantautore, performer e artista di strada, Gio Evan ha costruito un percorso personale nel quale la canzone incontra la filosofia, l’umorismo e la ricerca interiore. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con Arnica, mentre nel 2022 ha ideato Evanland, il Festival internazionale del mondo interiore, diventato negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati dal suo pubblico.

Nel 2023 si è esibito allo Sziget Festival di Budapest, a Miami e Los Angeles ed è stato headliner e padrino del FIMU di Belfort. Dopo il successo del disco Ribellissimi e dei tour Fragile/Inossidabile e Moska Bar, nel 2025 ha partecipato al Concerto del Primo Maggio di Roma presentando il singolo L’universo da fermo. Nello stesso anno ha pubblicato per Rizzoli il romanzo Le chiamava persone medicina, mentre il tour teatrale L’affine del mondo ha venduto oltre ventimila biglietti.

L’appuntamento interpreta pienamente il concept della XV edizione del Festival, CHE BELLEZZA!!!, ideato da Paolo Logli: un invito a riscoprire la bellezza come esperienza condivisa, occasione di ascolto e ritorno all’essenziale.

La Produzione Palco Reale cura la programmazione artistica della manifestazione. Si rinnova inoltre la media partnership con Rai Isoradio, che racconta il Festival, i suoi protagonisti e il territorio attraverso interviste, collegamenti in diretta e contenuti digitali.

AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI 2026: IL PROGRAMMA

Lunedì 13 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

RINO GAETANO BAND in concerto

Martedì 14 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

ALBERTO FORTIS

Piano solo recital

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 15 luglio h. 19:00

ANFITEATRO

Presentazione romanzo "Concerto per Opossum"

di Paolo Logli - Bolis edizioni.

L’autore dialoga con Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso

Giovedì 16 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA

CARMEN CONSOLI in concerto

Lunedì 20 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA -

CLAUDIA CAMPAGNOLA· in

“Flora e li mariti sua” di Toni Fornari

Introduce Paolo Logli

Martedì 21 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

PREMIO ROBERTO BRACCO

VIOLANTE PLACIDO

In “Note e racconti in libertà” con Paolo Logli

Mercoledì 22 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO SALVATORE SAETTA

BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Giovedì 23 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

GIO EVAN - EXTRA TERRESTE TOUR

Lunedì 27 luglio h. 21:00

BELVEDERE CORONA

MASSIMO DI CATALDO

Uno come me

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedi 28 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

ALMAMEGRETTA Tour 2026 in concerto

Mercoledì 5 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

NICCOLO’ FABI - in concerto

Estate 2026

Venerdì 7 agosto h 21:00

BELVEDERE CORONA

Michele Riondino & Revolving Bridge in concerto

Domenica 9 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

BRIGA

MIRKOEILCANE

PREMIO HHT ITALIA

FABRIZIO MORO

Da "Pensa" a "Non ho paura di niente", 25 anni di Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 11 agosto h. 21:00

BELVEDERE CORONA

Presentazione del libro “Blu Oltremare. Esercizi di fenomenologia dell’amore” di Antonio Porcelli - IOD Edizioni

MIRKOEILCANE in concerto

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 12 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

CATERINA CROPELLI

PREMIO FRANCESCO CILEA

FRANCESCA MICHIELIN in concerto

Strega comanda - Summer Tour

Giovedì 13 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

SIMONE CRISTICCHI

A- Live

Venerdì 14 agosto h. 19.00

località Crocifisso, Paipo ore 19.00 partenza con guida per il circuito Tre Calli

“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”

Riti dionisiaci e danza delle baccanti

Venerdì 15 agosto h. 5.00

MONTE TRE CALLI

L’ALBA MAGICA

AMARA in trio live

“La certezza di essere vivi”

Lunedì 17 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

ANGELICA BOVE

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE

“Tracce di Bellezza tra cielo e mare con la nuova generazione d’autore”

Martedì 18 agosto h 21:00

BELVEDERE CORONA

MIRODIMARE band

ROCCUZZO con Giovanni Segreti Bruno - live

“La magia del pop d’autore in un mare dipinto di blues”

Mercoledì 19 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

ROBERTO COLELLA

PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA

DIODATO

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 20 agosto h. 21:00

CHIESA MADONNA DI LORETO

BACH, CHOPIN, DEBUSSY, GRIEG, ADORA, MAGIA AL PIANO

Concerto per piano e parole con SUE SONG E GIANLUIGI MONTAGNARO

Venerdì 21 agosto h. 21:00

ANFITEATRO

ELENA di Euripide

con Mariano Rigillo – Anna Teresa Rossini – Silvia Siravo – Ruben Rigillo – Alessandro D’Ambrosi e con Anna Lisa Amodio – Chiara Barbagallo – Emilio Lumastro – Alessandro Parise. Regia di Nicasio Anzelmo

Giovedì 27 agosto h. 21:00

ANFITEATRO

ERRI DE LUCA in PAROLE DA DIFENDERE

Domenica 6 settembre h. 18.30

VILLA COPPOLA

Il Collettivo Scrittori Campani di Crime "Piazza Veraldi" presenta il saggio STORIA DEL GIALLO A NAPOLI di Ciro Sabatino. Edizioni Homo Scrivens. Modera Pino Imperatore

Presenta Gianmaurizio Foderaro