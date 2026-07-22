Gio Evan in “Extra Terreste” al Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

Gio Evan sarà protagonista giovedì 23 luglio 2026, alle ore 21:00, al Parco Colonia Montana di Agerola, nell’ambito della XV edizione di Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana. La serata sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro.
L’artista porterà sul palco “Extra Terreste”, il nuovo spettacolo musicale, comico e spirituale.
Il progetto riflette sulla contemporaneità e sulla sua tendenza all’accumulo, interrogandosi sul progressivo allontanamento da ciò che è davvero essenziale. Con un linguaggio capace di unire musica, poesia, ironia e riflessione, Gio Evan accompagna il pubblico in un viaggio intimo e leggero lungo il confine tra cura e controllo, attaccamento e presenza, tra ciò che scegliamo di conservare e ciò che, invece, rischia di consumarci.
Scrittore, poeta, cantautore, performer e artista di strada, Gio Evan ha costruito un percorso personale nel quale la canzone incontra la filosofia, l’umorismo e la ricerca interiore. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con Arnica, mentre nel 2022 ha ideato Evanland, il Festival internazionale del mondo interiore, diventato negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati dal suo pubblico.
Nel 2023 si è esibito allo Sziget Festival di Budapest, a Miami e Los Angeles ed è stato headliner e padrino del FIMU di Belfort. Dopo il successo del disco Ribellissimi e dei tour Fragile/Inossidabile e Moska Bar, nel 2025 ha partecipato al Concerto del Primo Maggio di Roma presentando il singolo L’universo da fermo. Nello stesso anno ha pubblicato per Rizzoli il romanzo Le chiamava persone medicina, mentre il tour teatrale L’affine del mondo ha venduto oltre ventimila biglietti.
L’appuntamento interpreta pienamente il concept della XV edizione del Festival, CHE BELLEZZA!!!, ideato da Paolo Logli: un invito a riscoprire la bellezza come esperienza condivisa, occasione di ascolto e ritorno all’essenziale.
La Produzione Palco Reale cura la programmazione artistica della manifestazione. Si rinnova inoltre la media partnership con Rai Isoradio, che racconta il Festival, i suoi protagonisti e il territorio attraverso interviste, collegamenti in diretta e contenuti digitali.
AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI 2026: IL PROGRAMMA
Lunedì 13 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
RINO GAETANO BAND in concerto
Martedì 14 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
ALBERTO FORTIS
Piano solo recital
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 15 luglio h. 19:00
ANFITEATRO
Presentazione romanzo "Concerto per Opossum"
di Paolo Logli - Bolis edizioni.
L’autore dialoga con Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso
Giovedì 16 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA
CARMEN CONSOLI in concerto
Lunedì 20 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA -
CLAUDIA CAMPAGNOLA· in
“Flora e li mariti sua” di Toni Fornari
Introduce Paolo Logli
Martedì 21 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
PREMIO ROBERTO BRACCO
VIOLANTE PLACIDO
In “Note e racconti in libertà” con Paolo Logli
Mercoledì 22 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO SALVATORE SAETTA
BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Giovedì 23 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
GIO EVAN - EXTRA TERRESTE TOUR
Lunedì 27 luglio h. 21:00
BELVEDERE CORONA
MASSIMO DI CATALDO
Uno come me
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Martedi 28 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
ALMAMEGRETTA Tour 2026 in concerto
Mercoledì 5 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
NICCOLO’ FABI - in concerto
Estate 2026
Venerdì 7 agosto h 21:00
BELVEDERE CORONA
Michele Riondino & Revolving Bridge in concerto
Domenica 9 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
BRIGA
MIRKOEILCANE
PREMIO HHT ITALIA
FABRIZIO MORO
Da "Pensa" a "Non ho paura di niente", 25 anni di Musica e Parole
con Gianmaurizio Foderaro
Martedì 11 agosto h. 21:00
BELVEDERE CORONA
Presentazione del libro “Blu Oltremare. Esercizi di fenomenologia dell’amore” di Antonio Porcelli - IOD Edizioni
MIRKOEILCANE in concerto
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 12 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
CATERINA CROPELLI
PREMIO FRANCESCO CILEA
FRANCESCA MICHIELIN in concerto
Strega comanda - Summer Tour
Giovedì 13 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO SALVATORE DI GIACOMO
SIMONE CRISTICCHI
A- Live
Venerdì 14 agosto h. 19.00
località Crocifisso, Paipo ore 19.00 partenza con guida per il circuito Tre Calli
“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”
Riti dionisiaci e danza delle baccanti
Venerdì 15 agosto h. 5.00
MONTE TRE CALLI
L’ALBA MAGICA
AMARA in trio live
“La certezza di essere vivi”
Lunedì 17 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
ANGELICA BOVE
MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
“Tracce di Bellezza tra cielo e mare con la nuova generazione d’autore”
Martedì 18 agosto h 21:00
BELVEDERE CORONA
MIRODIMARE band
ROCCUZZO con Giovanni Segreti Bruno - live
“La magia del pop d’autore in un mare dipinto di blues”
Mercoledì 19 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
ROBERTO COLELLA
PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA
DIODATO
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Giovedì 20 agosto h. 21:00
CHIESA MADONNA DI LORETO
BACH, CHOPIN, DEBUSSY, GRIEG, ADORA, MAGIA AL PIANO
Concerto per piano e parole con SUE SONG E GIANLUIGI MONTAGNARO
Venerdì 21 agosto h. 21:00
ANFITEATRO
ELENA di Euripide
con Mariano Rigillo – Anna Teresa Rossini – Silvia Siravo – Ruben Rigillo – Alessandro D’Ambrosi e con Anna Lisa Amodio – Chiara Barbagallo – Emilio Lumastro – Alessandro Parise. Regia di Nicasio Anzelmo
Giovedì 27 agosto h. 21:00
ANFITEATRO
ERRI DE LUCA in PAROLE DA DIFENDERE
Domenica 6 settembre h. 18.30
VILLA COPPOLA
Il Collettivo Scrittori Campani di Crime "Piazza Veraldi" presenta il saggio STORIA DEL GIALLO A NAPOLI di Ciro Sabatino. Edizioni Homo Scrivens. Modera Pino Imperatore
Presenta Gianmaurizio Foderaro
(Foto di Danilo Dauria)