Antonella Fiordelisi, pesante attacco all'ex: "Va a letto con una mia amica". Si tratterebbe di Giulio Fratini

Le parole pubblicate da Antonella Fiordelisi su Instagram hanno acceso il gossip estivo. L'influencer campana ha lanciato una dura frecciata nei confronti di un suo ex fidanzato, accusandolo di frequentare una sua amica con il solo obiettivo di provocarla. Un messaggio che ha immediatamente scatenato le ipotesi dei follower e acceso il dibattito sui social.

La stoccata di Antonella Fiordelisi

Dopo aver condiviso un video, Antonella Fiordelisi ha scritto: "Sono consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va a letto con una mia amica pensando di farmi i dispettucci".

Una frase destinata a fare rumore, soprattutto perché pubblicata senza fare nomi, lasciando spazio alle interpretazioni dei fan.

Il chiarimento su Guglielmo Vicario

In un primo momento molti utenti hanno pensato che il riferimento fosse a Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham ed ex flirt dell'influencer, recentemente accostato a Elisa Maino.

La stessa Fiordelisi, però, ha escluso questa ipotesi. Rispondendo a un follower che le chiedeva se il post fosse dedicato proprio a Vicario ed Elisa Maino, ha replicato con un secco: "Sei fuori binario".

I sospetti su Giulio Fratini

Se Vicario è stato escluso, l'attenzione dei follower si è spostata su Giulio Fratini, ultimo compagno noto di Antonella.

A rafforzare questa ipotesi sono stati alcuni commenti pubblicati dalla stessa Antonella Fiordelisi. A chi le faceva notare che durante la relazione riceveva borse di lusso e viaggi costosi, l'influencer ha risposto: "I viaggi erano i miei regali di compleanno e le borse le ho sempre comprate da sola".

Il riferimento ai genitori e all'amica

Un ulteriore indizio è arrivato quando Antonella Fiordelisi ha raccontato che il padre Stefano Fiordelisi non avrebbe mai apprezzato quell'ex fidanzato. Un dettaglio che molti utenti hanno collegato proprio a Giulio Fratini, che in passato era stato presentato alla famiglia dell'influencer.

Non solo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche lasciato intendere che l'amica coinvolta fosse una persona molto vicina a lei: "Un'amica ospitata a casa a Milano solo qualche mese fa".

L'influencer non ha confermato esplicitamente l'identità della donna, ma non ha nemmeno smentito le ricostruzioni pubblicate da alcuni follower.

La rottura con Giulio Fratini

La fine della storia tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini continua quindi ad alimentare curiosità. L'influencer ha voluto precisare un aspetto che ritiene importante: sarebbe stata lei a interrompere la relazione dopo circa un anno: "Non mi andava bene la relazione".