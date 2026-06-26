Antonella Fiordelisi, nuove conferme sulla rottura con Giulio Fratini: "Lei passerà l'estate con le amiche"

Emergono nuovi dettagli sulla presunta fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi nel panorama del gossip italiano. A riportare ulteriori indiscrezioni è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più”, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio.

Secondo quanto raccontato, la relazione tra i due non sarebbe giunta a una rottura ufficiale immediata, ma a un progressivo e silenzioso allontanamento.

La lite che avrebbe incrinato il rapporto

Alla base della crisi ci sarebbe stata una discussione apparentemente banale tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, che però avrebbe avuto conseguenze importanti sul loro equilibrio di coppia.

“Una cosa stupida”, ha spiegato Deianira Marzano, ricostruendo l’episodio. I due avrebbero dovuto partecipare insieme al matrimonio di un amico di lui, ma dopo la lite Giulio Fratini avrebbe deciso di andarci da solo.

Da quel momento, la situazione sarebbe cambiata radicalmente.

“Non si sono più visti”: il progressivo allontanamento

Secondo la ricostruzione dell’esperta di gossip, non si sarebbe trattato di una separazione ufficiale, ma di una distanza cresciuta nel tempo.

“Non si sono più visti faccia a faccia”, avrebbe raccontato Deianira Marzano, sottolineando come entrambi abbiano poi intrapreso strade diverse senza un vero chiarimento definitivo.

Antonella Fiordelisi e il desiderio di un futuro insieme

Nel corso dell’intervento, Deianira Marzano ha evidenziato come Antonella Fiordelisi fosse molto coinvolta nella relazione e desiderasse costruire qualcosa di più solido con Giulio Fratini. “Ci è rimasta male, perché teneva molto a questa relazione e voleva un futuro con lui”, ha spiegato.

Secondo l’esperta, alla base della crisi ci sarebbe anche una diversa visione della relazione e degli obiettivi di coppia.

“Lui voleva più libertà”: la possibile distanza di vedute

Un altro elemento centrale sarebbe la differente idea di impegno. Sempre secondo Deianira Marzano, Giulio Fratini non sarebbe stato pronto a un passo più strutturato nella relazione.

“Non necessariamente figli, ma anche convivenza e progettualità. Lui voleva più libertà”, ha affermato. Una divergenza che, secondo questa ricostruzione, avrebbe contribuito al raffreddamento del rapporto.

Estate separati e nuove indiscrezioni

Nel frattempo, ulteriori segnalazioni arrivate all’esperta di gossip suggerirebbero che Antonella Fiordelisi trascorrerà l’estate in compagnia delle amiche, tra cui Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne.

Un dettaglio che alimenta ulteriormente le voci su una rottura ormai consolidata tra i due, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.