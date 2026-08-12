Grande Fratello, Grazia Kendi si sfoga dopo la rottura con Mattia Scudieri: «Sono stata usata, consumata e logorata»

La storia d’amore tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri è arrivata al capolinea dopo circa sette mesi. Una separazione annunciata la scorsa settimana da Mattia e che, almeno inizialmente, era stata raccontata come una decisione maturata da entrambi dopo un periodo di riflessione. Le successive parole di Grazia, però, restituiscono l’immagine di una rottura vissuta in maniera molto diversa dai due.

A rendere ancora più evidente il momento difficile attraversato dall’ex concorrente del Grande Fratello è un nuovo e durissimo sfogo pubblicato sui social. Grazia non cita direttamente Mattia, ma le sue parole, arrivate proprio nei giorni successivi alla fine della relazione, inevitabilmente hanno attirato l’attenzione dei fan della coppia.

L'annuncio di Mattia: «Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse»

Era stato Scudieri a comunicare pubblicamente la fine della storia: «Io e Grazia non stiamo più insieme. In questo ultimo mese ci siamo presi del tempo e della distanza per cercare di capire tante cose che, purtroppo, tra noi non stavano funzionando. Dopo averci riflettuto a lungo, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse».

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Parole che descrivevano una separazione maturata dopo un periodo di distanza e apparentemente condivisa. La reazione di Grazia, tuttavia, aveva già fatto emergere una situazione emotivamente molto più dolorosa.

Grazia Kendi: «Pensavo di aver trovato finalmente un amore vero»

Pur chiedendo espressamente ai suoi follower di non rivolgere attacchi a Mattia, l'ex gieffina non aveva nascosto la propria sofferenza: «Non ho intenzione di esprimermi a riguardo. Ho sofferto e continuerò a soffrire, perché pensavo di aver trovato finalmente un amore vero e duraturo e mi è crollato il mondo addosso».

Una dichiarazione che lasciava trasparire quanto Grazia avesse investito sentimentalmente nella relazione e quanto la conclusione della storia fosse stata difficile da accettare.

Adesso è arrivato un secondo sfogo, ancora più intenso.

Il nuovo sfogo: «Hanno usato il mio amore contro di me»

«Sono stata usata, consumata, logorata e colpevolizzata. Sempre. Da quando ne ho memoria», ha scritto Grazia.

L'ex concorrente del reality racconta un modo di vivere i rapporti nel quale avrebbe cercato continuamente di salvare ciò che rischiava di andare perduto: «Perché ad ogni problema ho sempre cercato soluzioni, risposte, alternative, spiegazioni, insistendo sempre fino all’ultimo briciolo di speranza».

Poi le parole più dure: «Hanno preso il mio animo buono, se ne sono approfittati per trarne beneficio. Hanno usato il mio amore contro di me, perché l’amore è il mio punto debole e quando amo permetto tutto».

Grazia parla anche della sensazione di essere stata colpevolizzata nei momenti di difficoltà: «Hanno approfittato della mia debolezza emotiva quando c’era qualche problema, perché darmi la colpa era più semplice che prendersi la propria responsabilità».

«Non smetterò di credere nell'amore»

Nonostante l'amarezza, Grazia conclude il suo messaggio con una promessa a sé stessa: non permettere alle delusioni di modificare il suo modo di essere.

«Prometto, non smetterò mai di essere una brava persona, prometto che non darò la colpa alle prossime persone che entreranno nella mia vita e che non smetterò mai di credere nell’amore e nell’amicizia e soprattutto che non perderò nemmeno questa volta la fiducia negli esseri umani».

E infine una frase che sembra voler chiudere una fase e guardare al futuro: «Perché tutto quello che è destinato a te, troverà sempre il modo di raggiungerti».

Mattia era stato avvistato con un'altra donna: c'entra un tradimento?

La fine della relazione aveva alimentato interrogativi anche per un altro motivo. Poche settimane prima dell'annuncio ufficiale, infatti, Scudieri era stato avvistato in compagnia di un'altra donna.

Al momento, però, non ci sono elementi per parlare di un tradimento. Mattia ha spiegato che il rapporto con Grazia si sarebbe concluso prima che la separazione venisse resa pubblica. Al momento dell'avvistamento, dunque, secondo la sua ricostruzione era già single e libero di frequentare altre persone.

Un rapporto nato dopo molte esitazioni

Chi aveva seguito il Grande Fratello ricorderà che il rapporto tra Grazia e Mattia non era cominciato come una classica storia d'amore nata nella Casa. Durante il reality era stata soprattutto Grazia a mostrare interesse e a cercare di convincere Mattia a concedere una possibilità al loro rapporto.

Scudieri, invece, aveva inizialmente parlato di Grazia come di un'amica e aveva manifestato sentimenti ancora forti nei confronti dell’allora fidanzata Carlotta Vendemmia.

Una volta terminata l'esperienza televisiva, qualcosa era cambiato. I due avevano deciso di provarci e la loro amicizia si era trasformata in una relazione sentimentale. Sette mesi dopo, però, quella storia è terminata.

Le parole pronunciate da Grazia dopo la separazione sembrano confermare almeno un aspetto apparso evidente fin dall'inizio: il coinvolgimento emotivo dell'ex gieffina è stato molto forte, tanto che oggi è lei a raccontare apertamente il dolore provocato dalla fine del rapporto.

Un'altra coppia del Grande Fratello arriva al capolinea

Quella tra Grazia e Mattia non è l'unica relazione nata nell'ultima edizione del Grande Fratello Nip ad essere terminata una volta spente le telecamere. Prima di loro si erano lasciati anche Rasha Younes e Omer Elomari.

A resistere, invece, è la coppia formata da Anita Mazzotta e Jonas Pepe, che continua la propria storia lontano dalla Casa.

Per Grazia Kendi, intanto, è il momento di fare i conti con una separazione che evidentemente ha lasciato ferite profonde. Ma il suo ultimo messaggio contiene anche la volontà di non trasformare quella sofferenza in disillusione: continuare a credere nell'amore, nonostante tutto.