Grande Fratello, Mattia Scudieri ha tradito Grazia Kendi? Le segnalazioni e la verità dell'ex gieffina

La storia d'amore tra Grazia Kendi e Mattia Scuderi, nata durante l'esperienza nella Casa del Grande Fratello, è arrivata al capolinea. L'annuncio, arrivato nelle scorse ore attraverso i rispettivi profili social, non ha colto del tutto di sorpresa i fan della coppia, che da tempo avevano notato un certo distacco tra i due.

L'annuncio della separazione

A confermare per primo la fine della relazione è stato Mattia Scuderi, spiegando che il rapporto si è concluso circa un mese fa a causa di problemi maturati nel tempo.

Più doloroso il messaggio condiviso da Grazia Kendi, che ha scelto di non entrare nei dettagli ma ha lasciato trasparire tutta la sua sofferenza: «Non ho intenzione di esprimermi a riguardo. Ho sofferto e continuerò a soffrire, perché pensavo di aver trovato finalmente un amore vero e duraturo e mi è crollato il mondo addosso».

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Le indiscrezioni sul web

Dopo l'annuncio, sui social hanno iniziato a circolare numerose ipotesi sulle cause della rottura. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni secondo cui alcune ragazze avrebbero avuto conversazioni con Mattia attraverso Tinder.

Successivamente, la stessa Marzano ha pubblicato un lungo messaggio in cui sostiene che Grazia avrebbe sempre sostenuto il compagno, ospitandolo, presentandolo ai propri amici e aiutandolo anche nel percorso professionale come dj, lasciando intendere che il comportamento di Scuderi non sarebbe stato all'altezza del sostegno ricevuto.

La replica di Grazia

Di fronte al moltiplicarsi delle indiscrezioni, Grazia Kendi ha deciso di intervenire per mettere fine alle speculazioni.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, l'ex gieffina ha smentito categoricamente che alla base della separazione ci sia stato un tradimento: «Smettetela di pensare che ci sia stata infedeltà da parte di Mattia perché non è così. Non è stato questo a farci allontanare, bensì cose molto più profonde e complesse a cui l'amore non poteva, a quanto pare, porre rimedio. Ora, basta».