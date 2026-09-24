Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, flirt concordato prima del GF Vip? Le parole di lui scatenano i sospetti

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continuano ad essere al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. La crescente complicità tra i due concorrenti non è passata inosservata e, nelle ultime ore, alcune parole pronunciate dall’ex volto di Italia Shore hanno alimentato nuovi interrogativi sui social.

La complicità tra Piera e Alessandro

Piera è entrata nella Casa fidanzata con Gian Marco Ciaccia e, soprattutto durante i primi giorni del reality, ha parlato spesso del rapporto con il compagno. Dopo l'ingresso di Roncaccia, però, tra i due gieffini è nata una particolare sintonia. La stessa Meloni ha ammesso che Alessandro rispecchia il suo tipo estetico, mentre successivamente anche lui ha confessato di essere attratto dalla compagna d'avventura. Un avvicinamento che ha inevitabilmente coinvolto anche Gian Marco, che non aveva nascosto il proprio dispiacere per quanto stava accadendo nella Casa.

Le parole di Roncaccia fanno discutere

Adesso, però, emerge un particolare destinato ad alimentare ulteriormente il dibattito. Parlando con Jonathan Kashanian, Roncaccia ha raccontato che già prima del suo ingresso nella Casa sui social c'erano utenti che immaginavano una possibile coppia formata da lui e Piera. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti grande fratello

«Da fuori ci shippavano, appena lei è entrata, te lo ha detto pure lei. Ci hanno fatto tutti gli editing, tutta la gente», ha affermato Alessandro.

Parole che hanno immediatamente attirato l'attenzione dei fan del reality. Secondo quanto affermato da Roncaccia, infatti, anche Piera sarebbe stata a conoscenza delle clip e dei contenuti social nei quali i due venivano accostati.

Sui social spunta l'ipotesi di una strategia

Da qui sono partite le congetture. Alcuni utenti hanno iniziato a chiedersi quanto sia spontaneo l'avvicinamento tra Piera e Alessandro, ipotizzando che i due potessero essere già consapevoli, prima del reality, dell'interesse social intorno a una loro possibile coppia.

C'è persino chi si è spinto oltre, tirando in ballo Gian Marco Ciaccia e ipotizzando un possibile accordo anche con il fidanzato di Piera. A riaccendere i sospetti è stato inoltre un dettaglio mostrato dallo stesso Gian Marco sui social: un vistoso tatuaggio raffigurante il volto della fidanzata. Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di supposizioni nate tra gli spettatori e non ci sono elementi che dimostrino l'esistenza di un accordo tra i protagonisti.

Resta però una circostanza: Piera e Alessandro sapevano già che una parte del pubblico li immaginava insieme. E le parole di Roncaccia rischiano ora di mettere sotto una luce diversa il loro avvicinamento nella Casa.