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GF Vip, Giacomo Gallani interessato a Megan Ria: ma una frase di lei lo spiazza

GF Vip, Giacomo Gallani interessato a Megan Ria: ma una frase di lei lo spiazza

Tra confidenze e dubbi, il gieffino cerca di capire come avvicinarsi alla ragazza e mostrarle un lato di sé che forse non ha ancora conosciuto

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Tra Giacomo Gallani e Megan Ria potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia? Nella Casa del Grande Fratello Vip l'interesse del ragazzo sembra ormai evidente, tanto che Giacomo ha deciso di confidarsi con Giancarlo Danto durante una conversazione in giardino.

Al centro del confronto proprio Megan e, soprattutto, una frase pronunciata dalla ragazza che ha lasciato Giacomo piuttosto perplesso.

Giacomo spiazzato dalle parole di Megan

Parlando con Danto, Giacomo ha ammesso apertamente di provare un interesse per Megan. Allo stesso tempo, però, ha raccontato di esserci rimasto male quando lei gli ha fatto capire di considerarlo troppo impostato.

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Un giudizio nel quale il gieffino sembra non riconoscersi. Per questo continua a interrogarsi su cosa possa aver trasmesso alla ragazza un'immagine così diversa da quella che sente di avere realmente.

Danto prova a interpretare Megan

A cercare di aiutarlo è Danto, che propone una possibile spiegazione. Secondo lui, Megan potrebbe vedere Giacomo come una persona molto curata e controllata nel modo di comportarsi e di rapportarsi agli altri. Lei, invece, sembrerebbe avere un carattere più libero e spontaneo.

Una differenza di atteggiamento che potrebbe aver condizionato la prima impressione della ragazza.

Danto, tuttavia, non sembra condividere pienamente il giudizio di Megan. Al contrario, considera Giacomo una persona “camaleontica”, capace cioè di adattarsi alle situazioni e di entrare in sintonia con personalità anche molto differenti.

Giacomo riuscirà a conquistare Megan?

Resta ora da capire come evolverà il rapporto tra i due. Giacomo vorrebbe riuscire a far comprendere a Megan che il suo interesse è reale e, soprattutto, mostrarle un lato più spontaneo della propria personalità che forse nella Casa non è ancora riuscito a far emergere.

Le parole confidate a Danto potrebbero quindi rappresentare il primo passo verso un avvicinamento. Ma sarà Megan a decidere se andare oltre le prime impressioni e concedergli la possibilità di farsi conoscere meglio.

 

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