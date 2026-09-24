GF Vip, Marina La Rosa spiazza: «Passerei una notte con un concorrente». Ecco di chi si tratta

Una confessione di Marina La Rosa potrebbe movimentare le prossime puntate del Grande Fratello Vip e accendere qualche dinamica inattesa dentro e fuori la Casa. La protagonista della prima, indimenticabile edizione del reality si è lasciata andare a una rivelazione durante una partita a “Obbligo o verità”, il classico gioco che spesso spinge i concorrenti a raccontare qualcosa in più rispetto a quanto farebbero normalmente.

E questa volta la risposta di Marina non è certamente passata inosservata. Alla domanda su quale uomo della Casa sceglierebbe per trascorrere una notte, la Vippona non avrebbe avuto particolari dubbi, facendo il nome di Andreas Muller. Una scelta che potrebbe sembrare semplicemente legata al gioco, se non fosse per un particolare non proprio secondario: il ballerino è il compagno di Veronica Peparini, che Marina conosce e considera sua amica.

Marina La Rosa sceglie Andreas Muller

La Rosa ha accompagnato la sua scelta con parole piuttosto esplicite, precisando però immediatamente la situazione sentimentale del ballerino e il rapporto personale che la lega alla coppia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Secondo me l’uomo più sexy che c’è qui dentro è, ahimè, un mio amico: Andreas. Ma soprattutto la moglie è una mia amica!», ha confessato Marina davanti agli altri concorrenti.

Insomma, nessuna dichiarazione d'amore né tantomeno un tentativo di corteggiamento, ma un semplice apprezzamento estetico espresso nel corso di un gioco. Il nome scelto, però, rende inevitabilmente la confessione più interessante, soprattutto considerando l'amicizia con Veronica Peparini.

Del resto Marina La Rosa, fin dalla sua prima partecipazione al Grande Fratello, ha dimostrato di essere una concorrente capace di dire ciò che pensa senza troppi giri di parole. Anche questa volta non si è tirata indietro davanti a una domanda potenzialmente imbarazzante, rispondendo apertamente e lasciando agli altri il compito di interpretare le sue parole.

Veronica Peparini entrerà nella Casa?

Adesso la curiosità si sposta inevitabilmente sulla reazione di Veronica Peparini. Come avrà accolto l'apprezzamento dell'amica nei confronti del suo compagno? Potrebbe riderci sopra, considerando il contesto nel quale è stata pronunciata la frase, oppure la produzione potrebbe decidere di trasformare la confessione in uno dei temi della prossima diretta.

Non sarebbe certo la prima volta che una frase apparentemente innocua pronunciata nella Casa diventa l'occasione per una sorpresa o un confronto attraverso la Porta Rossa. Molto dipenderà naturalmente dalla reazione della coreografa e dall'eventuale seguito che la vicenda avrà nei prossimi giorni.

Per il momento, dunque, nessun “caso” tra Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini. Ma al Grande Fratello Vip basta spesso una frase, magari pronunciata durante un gioco, per cambiare improvvisamente gli equilibri e alimentare nuove dinamiche. Veronica deciderà di rispondere alla confessione di Marina? Le prossime puntate potrebbero riservare qualche sorpresa.