GF Vip, Federica Morello incalzata su Fratini: cosa è successo nella notte. E c'entra la Fiordelisi

È bastata appena una notte nella Casa del Grande Fratello Vip perché intorno a Federica Morello iniziasse ad affiorare uno degli argomenti che, già prima del suo ingresso nel reality, aveva alimentato maggiormente il gossip: Giulio Fratini.

Come avevamo anticipato nella giornata di ieri alla vigilia dell'esordio della nuova edizione del programma, il nome della modella ed ex volto di Ciao Darwin è stato accostato nelle ultime settimane a quello dell'imprenditore fiorentino, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

E nella notte, terminata la prima puntata del GF Vip, gli altri inquilini hanno iniziato a sondare il terreno. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Federica Morello incalzata dagli altri concorrenti

Durante una conversazione nella Casa, Federica è stata sollecitata dai suoi nuovi compagni a parlare della propria situazione sentimentale.

Le domande si sono fatte insistenti, ma la 31enne ha scelto di mantenere un atteggiamento estremamente prudente. Nessun racconto dettagliato, nessuna ricostruzione del rapporto con Giulio Fratini e, soprattutto, nessuna volontà di approfondire pubblicamente la vicenda.

Una scelta che appare tutt'altro che casuale, considerando quanto il presunto flirt abbia fatto discutere nelle settimane precedenti al suo ingresso al Grande Fratello Vip.

Federica, almeno per ora, sembra voler tenere la propria vita sentimentale lontana dalle dinamiche del reality. Resta da capire quanto a lungo potrà riuscirci.

Il retroscena

Proprio ieri avevamo ricostruito la vicenda che rischia di accompagnare Federica durante la sua esperienza nella Casa.

Il nome della Morello è stato infatti associato a Giulio Fratini, imprenditore ed ex compagno di Antonella Fiordelisi. Si tratta, è bene precisarlo, di una vicenda sulla quale non sono mai arrivate conferme dirette e dettagliate da parte dei protagonisti.

A rendere il tutto ancora più delicato c'è però un altro elemento: Federica Morello e Antonella Fiordelisi sarebbero state amiche.

Dopo la fine della relazione con Fratini, Antonella aveva pubblicato sui social alcune parole rivolte a una sua ex amica, facendo riferimento al presunto avvicinamento di quest'ultima a un suo ex fidanzato. La Fiordelisi non aveva inizialmente fatto nomi, ma successive ricostruzioni del gossip avevano ricondotto quelle parole proprio alla Morello.

Il “fattore Fiordelisi” incombe sul percorso di Federica

Ed è proprio questo il punto sul quale ci eravamo soffermati nel precedente articolo. Antonella Fiordelisi può contare su una fanbase molto attiva sui social, e già prima dell'inizio del GF Vip alcuni suoi sostenitori avevano manifestato apertamente la propria contrarietà alla presenza di Federica nella Casa.

Un elemento che potrebbe pesare nelle dinamiche del reality, soprattutto quando saranno i telespettatori a decidere il destino dei concorrenti attraverso il televoto.

La prima occasione, peraltro, è arrivata immediatamente: al termine della puntata inaugurale Federica Morello è finita al televoto insieme a Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto e Moreno Morello. Questa volta, però, non è prevista un'eliminazione: il concorrente più votato conquisterà l'immunità.

Federica sceglie la prudenza, ma l'argomento potrebbe tornare

Per il momento, dunque, Federica Morello non sembra intenzionata a trasformare la vicenda Fratini-Fiordelisi in uno dei temi della sua permanenza al Grande Fratello Vip.

Anzi, davanti alle domande dei coinquilini ha preferito non entrare nel merito della relazione e mantenere il massimo riserbo.

Ma nella Casa più spiata d'Italia, dove conversazioni, confidenze e rapporti personali diventano inevitabilmente parte del racconto televisivo, il capitolo Giulio Fratini potrebbe essere soltanto rimandato.

E se Federica decidesse prima o poi di raccontare la sua versione, inevitabilmente tornerebbe in primo piano anche il rapporto con Antonella Fiordelisi e una storia che, ancora prima dell'apertura della Porta Rossa, aveva già acceso il confronto sui social.