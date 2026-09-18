GF Vip, Ilary Blasi riapre la Casa: chi è entrato, scintille Lucarelli-Megan Ria e primi nominati

La nona edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente partita su Canale 5 con una prima puntata ricca di ingressi, sorprese e momenti destinati a far discutere. Al timone del reality è tornata Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio vestita di bianco e ha subito scherzato sulla sua vita privata e sulle recenti nozze: «Vi ho salutato il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo ho divorziato e mi sono risposata».

A raccogliere l'assist è stata immediatamente Selvaggia Lucarelli, protagonista della prima frecciatina della stagione. La serata è poi entrata nel vivo con l'arrivo dei nuovi inquilini. Ai quattro concorrenti già entrati nella Casa durante l'Open House – Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi – si sono aggiunti ieri sera Giulia Provvedi, Moreno Morello, Megan Ria, Marina La Rosa, Simone Annicchiarico, Valeria Marini, Giacomo Gallani, Federica Morello e Giancarlo Danto. Sono dunque 13 i concorrenti presenti nella Casa al termine della prima puntata. A completare il cast, nella seconda puntata di sabato 19 settembre, saranno Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Michelle Masullo e Andreas Müller.

Megan Ria e lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Tra gli ingressi più attesi c'era quello di Megan Ria, ballerina conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Mentre gli altri concorrenti erano bloccati dal Freeze, Megan si è esibita davanti alla porta rossa sulle note di un medley di Vogue di Madonna e Crazy in Love di Beyoncé. Terminata la performance, Selvaggia Lucarelli ha portato immediatamente la conversazione su uno dei gossip più discussi degli ultimi mesi, chiedendo alla ballerina perché Elodie avesse smesso di seguirla sui social e facendo riferimento alle indiscrezioni che avevano coinvolto anche Franceska Nuredini, compagna della cantante. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Megan ha spiegato che con Franceska c'è sempre stata soltanto una bella amicizia e di non aver mai compreso cosa sia accaduto con Elodie: «Con Franceska Nuredini non c'è mai stato nulla se non una bellissima amicizia. Della questione con Elodie non ho mai capito bene il perché». La ballerina ha poi definito la vicenda «gossip becero», sottolineando di essere entrata al GF Vip per parlare di sé. Parole che hanno provocato la replica pungente di Lucarelli: «Sei qui per parlare di fisica nucleare, Megan? Hai sbagliato posto mi sa». Il primo vero botta e risposta dell'edizione ha così acceso immediatamente il confronto tra concorrente e opinionista.

I ritorni di Marina La Rosa e Valeria Marini

Tra i momenti della serata anche il ritorno di Marina La Rosa, che ha varcato nuovamente la porta rossa a 26 anni dalla prima storica edizione del Grande Fratello, e quello di Valeria Marini, alla sua terza partecipazione al reality. Spazio anche a Giulia Provvedi, entrata questa volta senza la sorella Silvia, e allo storico inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello. I quattro concorrenti dell'Open House si sono invece cimentati nella prima prova di ballo preparata con Francesca Manzini sulle note di Che fastidio di Ditonellapiaga.

Le prime nomination

La puntata si è conclusa con le prime nomination. Al televoto sono finiti Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto. Non ci sarà alcuna eliminazione: il voto è in positivo e il concorrente più votato dal pubblico conquisterà l'immunità. Il verdetto arriverà nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, in programma sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5.