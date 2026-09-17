Soraya e Cristian si sono sentiti dopo Temptation Island e poi? Ecco cosa è successo

La storia tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta continua a far discutere anche dopo la conclusione del loro percorso a Temptation Island. Nuovi retroscena sono emersi nel corso della prima puntata di Casa Lollo, il talk show ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni.

Tra gli argomenti affrontati durante la trasmissione c'è stato proprio il rapporto tra Cristian e Soraya, tornato al centro dell'attenzione dopo il confronto avvenuto nello speciale Temptation Island… e poi… e poi, nel quale i due avevano fatto il punto sulla loro relazione, segnata soprattutto dai tradimenti attribuiti a lui.

Cristian e Soraya, cosa sarebbe successo dopo lo speciale

Secondo quanto raccontato da Pugnaloni, Cristian e Soraya non sarebbero tornati insieme dopo il confronto televisivo. Anzi, lui non si sarebbe fatto risentire con l'ex compagna neppure privatamente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Cristian starebbe invece continuando a frequentare la tentatrice Nicole Cena, anche se, stando alle indiscrezioni emerse durante Casa Lollo, i due sembrerebbero vivere questa conoscenza con un coinvolgimento differente.

Nicole avrebbe manifestato sentimenti importanti nei confronti dell'ex protagonista di Temptation Island, mentre da parte di Cristian la frequentazione apparirebbe, almeno per il momento, più leggera.

Soraya e Dimitri: rapporti invariati

Nessuna particolare evoluzione, invece, nel rapporto tra Soraya e il tentatore Dimitri Hristov.

Secondo quanto riferito da Pugnaloni, tra i due la situazione sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. Soraya, tuttavia, non avrebbe gradito alcune fotografie pubblicate da Dimitri sui social, perché avrebbero potuto lasciar intendere l'esistenza di qualcosa di più tra loro.

Il retroscena su Soraya e Giancarlo Danto

Durante la trasmissione è emerso anche un nuovo gossip che coinvolge Soraya Sabetta e Giancarlo Danto, indicato da Pugnaloni come prossimo concorrente del Grande Fratello Vip.

I due si sarebbero incontrati in passato in un locale di Roma dove Danto lavorava. Il particolare curioso è che le rispettive versioni dell'accaduto sarebbero completamente differenti.

Secondo il racconto attribuito a Soraya, sarebbe stato Giancarlo a provarci con lei, ricevendo però un rifiuto perché all'epoca era fidanzato. Danto avrebbe invece fornito una ricostruzione opposta, sostenendo che sarebbe stata Soraya ad avvicinarsi e a cercare un contatto con lui.

Due versioni opposte, ma tra loro non sarebbe successo nulla

Al di là delle differenti ricostruzioni, dalle indiscrezioni raccontate a Casa Lollo emerge un punto comune: tra Soraya e Giancarlo non sarebbe accaduto nulla.

A incuriosire è soprattutto il fatto che l'episodio sia tornato alla ribalta proprio alla vigilia dell'ingresso di Danto nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo stesso Giancarlo avrebbe sottolineato questa coincidenza temporale, osservando come il gossip sia emerso soltanto adesso.

Una vicenda destinata probabilmente a far discutere ancora, soprattutto se il retroscena dovesse tornare a galla durante la permanenza di Giancarlo Danto al Grande Fratello Vip.