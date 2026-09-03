Temptation Island e poi..., quando andranno in onda le due puntate speciali: confronto choc tra Soraya e Cristian

Dopo gli ascolti record ottenuti durante l’estate, Temptation Island è pronto a tornare su Canale 5. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia avrà infatti una nuova appendice a settembre, con due puntate speciali dedicate alle coppie protagoniste dell’ultima edizione.

Il primo appuntamento sarebbe fissato per lunedì 7 settembre, mentre il secondo dovrebbe andare in onda la settimana successiva, lunedì 14 settembre, anche se per quest’ultima data si attende ancora la conferma ufficiale.

Il titolo scelto per gli speciali dovrebbe essere “Temptation Island… e poi… e poi”. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Cosa è successo alle coppie dopo Temptation Island

Le nuove puntate racconteranno cosa è accaduto ai protagonisti nei mesi successivi alla loro uscita dai villaggi. Un periodo durante il quale le coppie hanno dovuto mantenere il massimo riserbo sui social anche per rispettare gli obblighi legati al programma.

Secondo le indiscrezioni, però, durante l’estate non sarebbero mancati riavvicinamenti, rotture e clamorosi ribaltamenti rispetto a quanto visto davanti alle telecamere.

Nel primo speciale dovrebbero ritrovarsi Giovanni e Sabrina, Bernadette e Diamante, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo.

Nel secondo appuntamento sarebbe invece il turno di Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian.

Soraya e Cristian, annunciato un confronto infuocato

Proprio Soraya e Cristian potrebbero essere protagonisti di uno dei momenti più accesi delle due serate.

Secondo quanto anticipato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione ci sarebbe stato un “confronto choc” tra i due. Al centro della discussione le indiscrezioni circolate durante l'estate sui presunti tradimenti di Cristian precedenti alla partecipazione a Temptation Island.

Una resa dei conti che potrebbe quindi portare alla luce nuovi particolari sul rapporto tra i due e su quanto sarebbe accaduto prima ancora del loro ingresso nel programma.

Temptation Island può aprire le porte di Uomini e Donne

Ma dietro i due speciali potrebbe esserci anche un'altra sorpresa. Le puntate sarebbero strettamente legate alla nuova stagione di Uomini e Donne, altra produzione della Fascino di Maria De Filippi.

Al momento sarebbe stata ufficializzata come prima tronista la 25enne romana Giorgia Angeloni, mentre Alessandra Mussolini entrerebbe nel programma come nuova opinionista accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Resterebbero però ancora libere due poltrone rosse. E proprio qui entra in gioco Temptation Island. Infatti, stando agli ultimi rumor, dovrebbero essere occupate da Soraya Sabetta e Giovanni Grazioso.

L'ipotesi è che la produzione stia aspettando la messa in onda degli speciali prima di annunciare quali ex protagonisti del reality saliranno sul trono di Uomini e Donne.

Se le indiscrezioni saranno confermate, dunque, le due serate di settembre non serviranno soltanto a scoprire quali coppie sono rimaste insieme e quali si sono definitivamente separate: potrebbero rappresentare anche il ponte verso la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.