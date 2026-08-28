The Fifty Italia 2, Javier Martinez entra nel cast: l'indiscrezione sul compagno di Helena Prestes

Il cast della seconda edizione di The Fifty Italia continua a prendere forma e tra i nomi che nelle ultime ore stanno circolando con maggiore insistenza spunta quello di Javier Martinez.

Secondo quanto rivelato da LolloMagazine, il pallavolista argentino, diventato popolare presso il grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, sarebbe pronto a rimettersi in gioco davanti alle telecamere entrando nel cast della nuova stagione del reality di Prime Video.

Una presenza destinata inevitabilmente ad attirare l'attenzione anche per la vita sentimentale di Javier. Martinez è infatti l'attuale compagno di Helena Prestes, conosciuta proprio durante l'esperienza nella Casa del Grande Fratello. La loro storia, nata sotto gli occhi delle telecamere, è poi proseguita anche lontano dal reality. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Per Javier si tratterebbe dunque di una nuova esperienza televisiva dopo quella che gli ha regalato grande popolarità in Italia.

Da Lucia Ilardo a Lorenzo Spolverato: gli altri nomi

Quello di Martinez non sarebbe l'unico volto proveniente dall'universo dei reality. Sempre secondo le indiscrezioni lanciate da Lollo Magazine, nella seconda edizione di The Fifty Italia dovrebbero esserci anche Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato.

Nel cast potrebbe inoltre ritrovarsi Renato Biancardi, ex gieffino ed ex della stessa Lucia Ilardo. Un incrocio che potrebbe riaprire vecchie questioni e creare nuove dinamiche all'interno del programma.

Tra i nomi accostati alla nuova edizione è circolato anche quello di Antonella Fiordelisi. Secondo quanto riferito da Deianira Marzano, però, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe rifiutato la proposta e, salvo ripensamenti, non dovrebbe partecipare.

Resta invece aperta la pista che porta a Oriana Marzoli. L'influencer venezuelana ha recentemente annunciato il suo ritorno in Italia per partecipare a un reality show, senza rivelarne il titolo. Una dichiarazione che ha immediatamente alimentato le voci su un possibile ingresso proprio a The Fifty Italia.