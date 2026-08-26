Oriana Marzoli, annuncio a sorpresa: «Torno in Italia per un reality». Mistero sul programma

Oriana Marzoli sta per tornare in Italia. E, soprattutto, sta per tornare in quello che ormai può essere considerato il suo habitat naturale: un reality show.

A riaccendere l'entusiasmo dei fan italiani è stata la stessa influencer venezuelana, che in un video pubblicato sui social ha annunciato che prossimamente tornerà nel nostro Paese per prendere parte a un reality. Oriana, però, non ha svelato il nome del programma, lasciando volutamente aperto il mistero e dando immediatamente il via alle ipotesi dei suoi follower.

Una dichiarazione che assume particolare interesse perché già nelle scorse settimane il nome della Marzoli era stato accostato alla seconda edizione di The Fifty. Lo scorso luglio, infatti, era circolata l'indiscrezione secondo cui l'ex gieffina sarebbe stata tra i nomi valutati per il cast del reality. Al momento, però, non esiste una conferma ufficiale che il programma annunciato da Oriana sia proprio quello.

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Oriana Marzoli, una vita nei reality

Per Oriana quello con i reality è un rapporto che dura ormai da molti anni. Nata a Caracas il 13 marzo 1992 e cresciuta in Spagna, ha mosso i primi passi televisivi a Mujeres y Hombres y Viceversa, diventando successivamente uno dei personaggi più riconoscibili della tv spagnola.

Nel corso della sua carriera ha partecipato, tra gli altri, a Supervivientes, Gran Hermano VIP e La Casa Fuerte, costruendosi la fama di concorrente vulcanica, diretta e spesso capace di dividere il pubblico.

La sua carriera non si è però limitata alla Spagna. Oriana ha attraversato più volte l'Atlantico partecipando anche a produzioni sudamericane. Nel 2024 è stata protagonista in Cile di Ganar o Servir, esperienza particolarmente importante anche per la sua vita privata, e successivamente ha partecipato a Palabra de Honor. Nel 2026 è entrata anche a La Casa de los Famosos, reality in lingua spagnola di Telemundo.

Il successo in Italia con il Grande Fratello Vip 7

Per il pubblico italiano, però, Oriana Marzoli resta soprattutto uno dei personaggi simbolo della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Entrata nella Casa nel novembre 2022, in poche settimane riuscì a conquistare una fetta importante del pubblico. Temperamento esplosivo, ironia, gelosie, discussioni e una capacità quasi naturale di creare dinamiche la portarono fino alla finalissima, dove si classificò al secondo posto alle spalle di Nikita Pelizon.

Ma a rendere indimenticabile la sua esperienza al GF Vip fu soprattutto l'incontro con Daniele Dal Moro.

Oriana e Daniele Dal Moro, la tormentata storia degli “Oriele”

Tra Oriana e Daniele nacque nella Casa un rapporto fatto fin dall'inizio di attrazione, diffidenza, gelosie, avvicinamenti e improvvise rotture. Lui faticava a fidarsi, anche a causa dei precedenti avvicinamenti della venezuelana ad Antonino Spinalbese e Luca Onestini; lei, invece, continuava a manifestare un interesse sempre più evidente nei confronti dell'imprenditore veneto.

Il loro rapporto divenne uno dei principali filoni narrativi dell'edizione e i fan ribattezzarono la coppia “Oriele”.

Neppure fuori dalla Casa le cose diventarono più semplici. La relazione proseguì tra momenti di grande passione, separazioni, riavvicinamenti e scontri pubblici, alimentando per mesi l'attenzione dei fan e del gossip.

Nel settembre 2023 Oriana partecipò anche al Gran Hermano VIP spagnolo. Daniele raggiunse la Spagna per incontrarla, ma alla concorrente venne chiesto di sacrificare 12mila euro del montepremi per poterlo vedere per pochi minuti. Oriana rinunciò all'incontro e la vicenda provocò una durissima reazione di Dal Moro.

La loro storia, seguitissima sui social e caratterizzata da tantissimi tira e molla, è poi arrivata definitivamente al capolinea.

L'amore con Facundo Gonzalez e la rottura dopo due anni

Successivamente nella vita sentimentale di Oriana è entrato Facundo Gonzalez, modello argentino conosciuto durante l'esperienza nel reality cileno Ganar o Servir.

Quella con Facundo sembrava una relazione molto diversa dalle precedenti. La stessa Oriana aveva parlato più volte di un rapporto sereno e maturo, arrivando a immaginare con lui un futuro e una famiglia.

Dopo circa due anni insieme, però, nel maggio 2026 è arrivata la separazione. Ad annunciarla pubblicamente era stato Facundo attraverso i social, spiegando che i due avevano deciso di interrompere la relazione pur conservando affetto reciproco. Oriana aveva successivamente raccontato la propria versione, chiarendo che la decisione di chiudere era maturata dopo un periodo difficile e che la distanza aveva avuto un peso importante.

Una rottura dolorosa: nonostante la separazione, Oriana aveva ammesso di sentire ancora la mancanza dell'ex compagno.

Adesso il ritorno in Italia: quale sarà il reality?

Archiviato almeno sentimentalmente il capitolo Facundo, per Oriana sembra dunque arrivato il momento di concentrarsi nuovamente sulla televisione.

Ed è proprio il suo annuncio social a cambiare lo scenario: non si parla più soltanto di indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia. È la stessa Marzoli ad aver anticipato che parteciperà a un reality nel nostro Paese.

Resta da scoprire quale.

L'ipotesi più immediata porta a The Fifty 2, visto che il suo nome era già circolato tra quelli dei possibili concorrenti. Ma fino a quando Oriana o la produzione interessata non renderanno ufficiale il progetto, ogni accostamento resta un'indiscrezione.

Una cosa, però, sembra ormai certa: la “reina” sta tornando in Italia. E conoscendo la sua storia televisiva, difficilmente il suo ritorno passerà inosservato.