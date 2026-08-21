Uomini e Donne , lunedì 24 agosto le prime registrazioni: ritorni, assenze e un nome a sorpresa per il trono

La nuova stagione di Uomini e Donne comincia a prendere forma. Lunedì 24 agosto 2026 negli studi Elios sono previste le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, mentre per il ritorno su Canale 5 bisognerà attendere il 21 settembre.

A fornire le prime anticipazioni è ComingSoon, che fa il punto sui volti che potrebbero ritrovarsi in studio e sulle possibili novità della nuova edizione. Tra poche ore, dunque, inizieranno ad arrivare indicazioni più concrete su Trono Over e tronisti.

Gemma Galgani ancora protagonista

Una delle presenze che appare praticamente certa è quella di Gemma Galgani. La dama torinese, ormai volto storico del programma, dovrebbe tornare nel parterre femminile del Trono Over ancora alla ricerca dell'amore.

Argomenti uomini e donne

Durante l'estate Gemma non avrebbe dato seguito all'invito di Giorgio Manetti per un caffè e si presenterebbe alla nuova stagione ancora single. Una situazione che lascia aperta la porta a nuove conoscenze e, inevitabilmente, a nuove dinamiche in studio.

Più incerta, invece, la posizione di Mario Lenti. Il cavaliere pugliese è stato uno dei protagonisti della passata edizione, soprattutto per il rapporto con Gemma e per le successive vicende che lo hanno visto coinvolto anche nelle dinamiche tra Marco Troiani e Cinzia Paolini.

Tra i possibili ritorni figura anche Gloria Nicoletti, molto apprezzata dal pubblico. Un recente messaggio condiviso sui social, nel quale alcune fan auspicavano di rivederla nel programma, ha alimentato le indiscrezioni sulla sua presenza.

Chi non dovrebbe tornare nel Trono Over

Ci sono invece alcuni protagonisti che sembrano destinati a non rientrare nel parterre.

Alessio Pilli Stella sta vivendo la sua relazione con Debora Bragetti, mentre Agnese De Pasquale continua la storia con Roberto Priolo. Per quest'ultima si sarebbe addirittura iniziato a parlare della possibilità di matrimonio.

Per entrambi, dunque, l'esperienza nel dating show potrebbe considerarsi conclusa proprio grazie all'amore trovato fuori o dopo il programma.

Temptation Island sbarca a Uomini e Donne

Grande curiosità anche per i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Negli ultimi anni Maria De Filippi ha spesso ospitato a Uomini e Donne alcuni dei personaggi più discussi del reality estivo e anche questa volta potrebbe accadere lo stesso.

Gli argomenti non mancano. Dalle vicende tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta al confronto a distanza tra Sabrina e il single Lory, fino alla relazione tra Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, intorno alla quale sono circolate anche indiscrezioni su una possibile gravidanza.

Situazioni che potrebbero essere affrontate direttamente nello studio di Uomini e Donne, consentendo al pubblico di scoprire cosa sia realmente accaduto dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island.

Francesca Coppola tra i nomi per il nuovo trono

Resta soprattutto da scoprire l'identità dei nuovi tronisti. E proprio Temptation Island potrebbe diventare il serbatoio dal quale pescare uno dei protagonisti della prossima stagione.

Tra i nomi indicati da ComingSoon come possibili candidati spunta quello di Francesca Coppola. Al momento si tratta di un'ipotesi e bisognerà attendere le registrazioni per capire se Maria De Filippi abbia realmente deciso di affidarle una delle poltrone rosse.

Lunedì 24 agosto, dunque, si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova stagione: dalle prime registrazioni dovrebbero arrivare conferme sul cast, nuovi ingressi e soprattutto i nomi dei tronisti che accompagneranno il pubblico fino al ritorno del programma su Canale 5.