Temptation Island, Soraya a Ibiza dopo la rottura con Cristian: avvistata con due fidanzati dell'ultima edizione

Archiviata l'ultima edizione di Temptation Island, per alcune delle coppie protagoniste è arrivato il momento di provare a ricominciare. Insieme oppure, come nel caso di Soraya Sabetta, prendendo definitivamente strade diverse.

La 23enne romana sembra infatti sempre più intenzionata a lasciarsi alle spalle la relazione con Cristian Mascolino, finita sotto i riflettori anche dopo le indiscrezioni relative a un presunto tradimento che sarebbe avvenuto nei primi mesi della loro storia.

Il nuovo tatuaggio di Soraya: «Niente è come sembra»

Dopo la fine della relazione, Soraya è tornata molto attiva sui social, mostrandosi serena e determinata a riprendere in mano la propria vita.

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A incuriosire i follower è stato soprattutto un nuovo tatuaggio, realizzato nella parte bassa dell'addome e apparentemente condiviso con un'amica. La frase scelta è «Niente è come sembra», parole che molti fan hanno immediatamente collegato alle recenti vicende sentimentali e alle indiscrezioni sul comportamento dell'ex fidanzato.

Ad accompagnare le immagini anche una lunga riflessione nella quale Soraya rivendica il proprio carattere esuberante e il modo intenso con cui affronta la vita, raccontando la sua tendenza a gettarsi nelle esperienze senza paura delle conseguenze.

Un messaggio che, pur senza riferimenti espliciti a Cristian, è stato interpretato da molti come il segnale della volontà di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita.

Soraya a Ibiza con Rosario e Danilo

Nel frattempo per l'ex protagonista di Temptation Island è arrivato anche il momento delle vacanze. Nelle ultime ore Soraya sarebbe stata avvistata a Ibiza in compagnia di altri due volti dell'ultima edizione del programma.

A riportare l'indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale la 23enne avrebbe trascorso del tempo sull'isola spagnola insieme a Rosario Monetti e Danilo D'Angelo.

Una sorta di reunion tra "single di ritorno": anche Rosario e Danilo hanno infatti concluso le rispettive relazioni con Alessandra Ciociola e Francesca Coppola.