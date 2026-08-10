Temptation Island, Rosario e Alessandra sempre più lontani: lui vola a Ibiza, lei resta sola a Napoli

La distanza tra Rosario Monetti e Alessandra Ciociola sembra destinata a proseguire anche durante l’estate. Dopo essere usciti insieme da Temptation Island e aver successivamente deciso di separarsi lontano dalle telecamere, i due stanno trascorrendo le vacanze in luoghi diversi.

Rosario è volato a Ibiza, dove sta passando alcuni giorni di relax insieme a Danilo D’Angelo, anche lui tra i protagonisti dell’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Alessandra, invece, è rimasta a Napoli.

Una scelta che sembra confermare come, almeno per il momento, non ci sia stato il riavvicinamento sperato dai fan della coppia.

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Alessandra aveva chiesto una pausa

A volere del tempo per sé era stata proprio Alessandra. Al termine dell'esperienza nel villaggio aveva deciso di perdonare Rosario e provare a proseguire la relazione. Una volta tornata alla quotidianità, però, qualcosa è cambiato.

Rivedere in televisione quanto accaduto durante Temptation Island, soprattutto il rapporto instaurato da Rosario con la single Giada, avrebbe riaperto dubbi e ferite. Una situazione ancora più delicata considerando che Giada era già stata in passato un'amica di Alessandra.

Da qui la decisione di fermarsi e prendersi una pausa per capire che cosa desideri realmente dal rapporto. Rosario, dal canto suo, aveva dichiarato di essere disposto ad aspettarla e a rispettare i suoi tempi.

Rosario a Ibiza con Danilo D'Angelo

Nel frattempo Monetti ha scelto Ibiza per le sue vacanze. Con lui c'è Danilo, che sta vivendo una situazione sentimentale per certi versi simile.

I due stanno trascorrendo le giornate tra mare, divertimento e serate nei locali dell'isola spagnola. Al momento, però, non risultano segnali di nuove frequentazioni sentimentali.

Anche Danilo aveva lasciato Temptation Island insieme alla fidanzata Francesca Coppola, ma il rapporto si era interrotto pochi giorni dopo la conclusione delle registrazioni. A incidere sulla rottura sarebbe stata la scoperta di alcuni messaggi tra Francesca e il single Marco Fatata, conosciuto durante il programma.

Alessandra resta a Napoli: futuro ancora da decidere

Più incerta appare invece la situazione di Alessandra. La giovane è ancora a Napoli, città nella quale si era trasferita per amore di Rosario dopo aver lasciato Milano.

Durante il programma aveva spiegato di non avere ancora deciso se chiedere un nuovo trasferimento lavorativo e tornare in Lombardia, dove vive la sua famiglia. Per ora avrebbe scelto di restare nel capoluogo campano, ospite della sorella di Rosario.

Una sistemazione che potrebbe essere soltanto temporanea. Molto dipenderà naturalmente dall'evoluzione del rapporto con Monetti: qualora la storia dovesse considerarsi definitivamente conclusa, dopo l'estate Alessandra potrebbe decidere di tornare a Milano.

A settembre lo speciale di Temptation Island

Per conoscere il destino definitivo della coppia potrebbe essere necessario attendere settembre. È infatti attesa una puntata speciale di Temptation Island dedicata a ciò che è accaduto ai protagonisti dopo la conclusione delle registrazioni e durante l'estate.

Un appuntamento nel quale il pubblico potrebbe finalmente scoprire se la distanza tra Rosario e Alessandra sarà stata soltanto una pausa di riflessione oppure il preludio alla fine definitiva della loro storia.