Temptation Island, il single Lorenzo "Lory" Ferrari rompe il silenzio: il gesto per Sabrina Soussi

Temptation Island si è concluso da qualche giorno, ma il reality continua a far discutere, soprattutto per il destino delle coppie che hanno animato questa edizione.

Tra le storie che hanno fatto maggiormente parlare c'è quella di Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. Se quest'ultimo, grazie alla sua spontaneità e alla sua genuinità, è riuscito a conquistare il favore del pubblico, Sabrina è stata fin dall'inizio bersaglio di numerose critiche, sia per il modo in cui si è rapportata al fidanzato, sia per la vicinanza mostrata nei confronti del tentatore Lorenzo Ferrari.

Il percorso della coppia

Fin dal suo ingresso nel villaggio, Sabrina ha dimostrato un forte interesse nei confronti di Lorenzo, dando vita a un rapporto che molti telespettatori hanno interpretato come un vero e proprio corteggiamento.

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Dall'altra parte, Giovanni ha vissuto con sofferenza quella situazione, arrivando a chiedere per ben tre volte un falò di confronto anticipato. Le prime due richieste sono state respinte da Sabrina, mentre la terza è stata accettata. Il confronto si è concluso con la decisione dei due di lasciare il programma separati.

Una scelta confermata anche durante la puntata "un mese dopo", quando entrambi hanno ribadito la volontà di proseguire le proprie vite su strade diverse.

Giovanni sempre più amato dal pubblico

Dopo il programma, Giovanni ha continuato a ricevere un enorme affetto da parte dei fan. Molti sostenitori sono andati perfino a trovarlo sul posto di lavoro, trasformando il suo celebre carretto in una meta per curiosi e sostenitori, con un evidente ritorno anche dal punto di vista economico.

Diversa, invece, la situazione per Sabrina, che continua a essere bersaglio di numerosi commenti negativi sui social.

Il messaggio di Lorenzo

Proprio nelle ultime ore è arrivato un intervento che molti hanno interpretato come una presa di posizione in favore dell'ex protagonista del reality. A pubblicare un video è stato Lorenzo Ferrari.

Il tentatore non cita mai esplicitamente Sabrina, ma il contenuto del suo messaggio ha portato numerosi utenti a ritenere che il riferimento fosse proprio a lei.

Queste le sue parole: «Allora raga, io non sono solito fare video o stories del genere. Però ultimamente vedo che ci sono tanti commenti ostili nei confronti di certe persone.

Io penso che prima di insultare e commentare in modo pesante una persona, sarebbe meglio guardarsi allo specchio e fare due conti con se stessi, perché non credo che siate così perfetti voi che state lì dietro uno schermo a giudicare.

Quindi cerchiamo di non esagerare perché dall'altra parte ci sono delle persone che hanno dei sentimenti e io credo che non sia giusto ferirle in questa maniera.

Detto questo, buona vita a tutti».