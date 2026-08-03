Temptation Island, tra Soraya e Cristian ci sono ancora conti in sospeso: le frecciatine social non si fermano

Soraya Sabetta sembra aver archiviato almeno in parte la rabbia nei confronti dell'ex fidanzato Cristian Mascolino. Dopo le dure accuse rivoltegli durante Temptation Island, l'ex protagonista del reality ha infatti fatto un passo indietro, riconoscendo di aver esagerato e di essersi lasciata guidare dalla delusione.

Nel corso dello speciale "Un mese dopo", Soraya ha ammesso di aver umiliato Cristian con alcune dichiarazioni pronunciate nel villaggio, precisando di non pensare realmente molte delle cose dette in quei momenti.

Soraya: "Cristian è meraviglioso"

Rispondendo a una follower sui social che le aveva fatto notare i suoi errori, Soraya Sabetta ha speso parole di stima nei confronti dell'ex compagno, definendolo una persona "meravigliosa".

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"Ne pago le conseguenze ogni giorno, l'importante è capire dai propri errori. Cristian, avete ragione, è meraviglioso. Se non lo fosse stato non mi sarei mai innamorata di lui. Spero che un giorno arriverà l'amore che ci meritiamo, per entrambi", ha scritto.

Un messaggio che sembrava voler mettere fine alle tensioni, ma che non ha impedito ai due ex fidanzati di continuare a punzecchiarsi indirettamente sui social.

Le frecciatine su TikTok

Negli ultimi giorni sia Soraya che Cristian sono diventati virali su TikTok con alcuni video interpretati dai fan come frecciatine reciproche.

Cristian ha pubblicato un lipsync in cui pronuncia la frase: "Amo tua figlia. Cosa ho da offrirle? Niente. Solo questo", per poi iniziare a ballare indossando la celebre maschera di Spider-Man, oggetto di numerose critiche da parte di Soraya durante il programma.

L'ex fidanzata ha invece condiviso un video sulle note di Bad Bad Bad di Shiva, scegliendo un passaggio del brano che recita: "Dopo di me hai smesso di amare...".

La polemica sulla maschera di Spider-Man

Le schermaglie social non si sono fermate qui. Cristian ha pubblicato anche un video mentre si reca da McDonald's per acquistare un Happy Meal con la sorpresa dedicata proprio a Spider-Man, richiamando ironicamente la polemica nata durante il reality per i soldi spesi nella passione dedicata al supereroe.

Il filmato è stato rilanciato da una pagina TikTok con la didascalia: "Livello di rancore? Cristian che, dopo tutte le critiche ricevute per aver speso 20 euro per una maschera di Spider-Man, va al McDonald's solo per la sorpresa dell'Happy Meal".

Tra i commenti è comparsa anche Soraya, che ha risposto ad alcuni utenti con nuove frecciatine. A chi le ha ricordato la "S" tatuata sulla mano di Cristian, ha ribadito che si tratta della "S" di "Soraya". Inoltre, replicando a una madre che aveva scritto di augurare alla figlia un fidanzato come Cristian, ma non a suo figlio una compagna come lei, Soraya ha risposto con una frase destinata a far discutere: "Allora spero che sua figlia non abbia bisogno di amore e che si basti così".

Nonostante le dichiarazioni concilianti e il reciproco augurio di trovare un nuovo amore, il botta e risposta sui social lascia intendere che tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino restino ancora diversi conti in sospeso.