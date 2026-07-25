Lorenzo Spolverato svela la verità su Shaila Gatta: "Ci siamo frequentati anche dopo il Grande Fratello"

Per mesi si è pensato che la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si fosse conclusa quella sera, davanti alle telecamere del Grande Fratello, quando l'ex velina scelse di interrompere la relazione durante la finale del reality. Una convinzione che sembrava ormai consolidata, ma che oggi viene messa in discussione dallo stesso modello milanese.

Nel corso di una recente diretta social, Lorenzo ha raccontato un retroscena rimasto finora sconosciuto al pubblico: dopo la fine del programma lui e Shaila hanno continuato a frequentarsi, cercando di capire se quel sentimento nato nella Casa potesse trovare spazio anche nella vita reale.

«Ci siamo vissuti per un periodo fuori dalla Casa, per un tot è durato quel che è durato…», ha detto l’ex gieffino.

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Parole che aggiungono un tassello inedito alla vicenda e che riscrivono, almeno in parte, la cronologia della loro relazione. Se fino a oggi si era ritenuto che il loro amore si fosse interrotto con la rottura in diretta televisiva, Spolverato racconta invece che, lontano dai riflettori, ci fu un secondo tentativo. Un periodo vissuto con discrezione, mai confermato pubblicamente fino a questo momento.

Dall'incontro nella Casa al rapporto più discusso del reality

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, trasformandosi rapidamente in una delle dinamiche più seguite di quella edizione. Tra complicità, scontri, riavvicinamenti e momenti di forte intensità emotiva, la coppia ha monopolizzato il dibattito tra i telespettatori, dividendo il pubblico tra sostenitori e detrattori.

Le differenze caratteriali sono emerse fin dalle prime settimane, ma entrambi hanno sempre sostenuto che il sentimento fosse autentico, tanto da immaginare un futuro insieme anche una volta terminata l'esperienza televisiva.

La rottura che sorprese tutti

Il colpo di scena arrivò durante la finale. Tornata nella Casa dopo l'eliminazione, Shaila Gatta annunciò la decisione di chiudere definitivamente la relazione, spiegando di aver maturato una diversa consapevolezza nei giorni trascorsi lontano dal reality.

La versione di Shaila nel libro autobiografico

Nei mesi successivi è stata Shaila Gatta a raccontare il proprio punto di vista nel libro Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza. L'ex velina ha descritto quella con Lorenzo Spolverato come una relazione intensa e sincera, ma anche complessa, spiegando di aver scelto di chiudere quel capitolo per ritrovare serenità ed equilibrio.

Le parole pronunciate ora da Lorenzo Spolverato non smentiscono quella decisione finale, ma aggiungono un dettaglio finora rimasto nell'ombra: prima dell'addio definitivo, i due hanno provato davvero a vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Ed è proprio questo particolare, rimasto nascosto per mesi, a riportare oggi sotto i riflettori una delle relazioni più discusse di quella edizione del Grande Fratello.