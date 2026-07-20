L'Isola dei Famosi, tutti i concorrenti sono rientrati dalle Filippine: quando andrà in onda e chi sono i finalisti

Le registrazioni della ventesima edizione de L’Isola dei Famosi si sono concluse ormai da alcuni giorni e concorrenti e produzione hanno già fatto ritorno in Italia. Per il reality targato Mediaset si apre ora la fase forse più delicata: evitare che trapelino ulteriori spoiler e confezionare un prodotto convincente da sottoporre a Pier Silvio Berlusconi, che dovrà decidere se, come e quando mandarlo in onda.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, sarà proprio l'amministratore delegato di Mediaset a visionare personalmente l'edizione registrata nelle Filippine prima di dare il via libera definitivo alla programmazione.

"Pare che l'editore voglia visionare personalmente il risultato. Il reality, infatti, si proporrà in versione low cost e tutto 'on the beach' nelle Filippine, via la diretta e via lo studio a Cologno", ha scritto Davide Maggio.

Quando potrebbe andare in onda L'Isola dei Famosi

Nelle ultime settimane si è parlato anche della possibilità che questa ventesima edizione venga distribuita esclusivamente su Mediaset Infinity, ma al momento questa ipotesi non trova conferme. Resta invece concreta la possibilità di una messa in onda in chiaro su Canale 5.

Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, nei mesi scorsi, aveva spiegato di voler collocare il reality subito dopo la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre e destinata a occupare il palinsesto per circa tre mesi. Se questa strategia verrà confermata, L'Isola dei Famosi potrebbe debuttare tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, anche se l'ipotesi ritenuta più probabile resta quella di una partenza dopo le festività natalizie.

I concorrenti sono già rientrati in Italia

Nel frattempo tutti i naufraghi hanno già lasciato le Filippine e sono tornati nelle rispettive abitazioni. Sebbene il contratto impedisca loro di confermare ufficialmente la partecipazione al programma fino all'annuncio di Mediaset, c'è un dettaglio che ha attirato immediatamente l'attenzione dei fan: l'abbronzatura.

Molti concorrenti sono infatti riapparsi sensibilmente più abbronzati rispetto a quando erano partiti, e qualcuno mostra anche piccoli graffi e segni compatibili con la lunga permanenza sulle spiagge dell'arcipelago asiatico. Un particolare che non è sfuggito ai fan di Zeudi Di Palma, che hanno analizzato con attenzione le prime immagini condivise dell’ex gieffina.

Chi è già riapparso sui social e chi continua il silenzio

Qualcuno ha già ripreso la normale attività sui social. Serena Enardu ha pubblicato un video direttamente dall'aeroporto di Milano dopo il rientro dalle Filippine, mentre Zeudi Di Palma è tornata in diretta su Twitch e Audrey Martin è ricomparsa su TikTok.

Anche Eva Grimaldi è tornata ad aggiornare il proprio profilo Instagram, Alberto Fontana ha pubblicato un nuovo post, Patrick Ray Pugliese è tornato a lavorare come deejay e Denny Mendez ha realizzato alcuni contenuti per i canali social di Miss Italia. Nel frattempo Il Musazzi è stato ospite del podcast di Mr Marra.

Più prudenti, almeno per il momento, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico, Michelle Veronesi, Daniele Iaià, Martina Maggiore, Luca Onestini, Claudia Peroni, Francesco Chiofalo, Anna Lou Castoldi e Alex Caniggia, che continuano a mantenere un profilo bassissimo e non si sono ancora mostrati pubblicamente.

I quattro concorrenti che si giocherebbero la vittoria

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore parlano anche di una finale già delineata. Se le anticipazioni dovessero rivelarsi corrette, a contendersi la vittoria della ventesima edizione de L'Isola dei Famosi sarebbero Luca Onestini, Zeudi Di Palma, Serena Enardu e Pierpaolo Pretelli, quattro concorrenti già molto conosciuti dal pubblico televisivo grazie alle numerose esperienze maturate nei reality show.

Naturalmente, almeno fino alla messa in onda, non esistono conferme ufficiali sulla composizione della finale né tantomeno sull'identità del vincitore.

L'ipotesi dei due finali registrati per evitare gli spoiler

Proprio per evitare che il nome del vincitore possa trapelare con mesi di anticipo rispetto alla trasmissione, nelle ultime ore è emersa un'altra indiscrezione. Secondo alcune fonti vicine alla produzione, sarebbero stati registrati due finali differenti, una strategia già adottata in passato da altri programmi televisivi per contrastare le fughe di notizie e mantenere alta la suspense fino all'ultima puntata.