L'Isola dei Famosi, troppi spoiler dalle Filippine: "Produzione furiosa, richiamati concorrenti e familiari"

Le registrazioni della finale de L’Isola dei Famosi sono ancora in corso nelle Filippine, ma in Italia stanno già circolando numerosi spoiler sul reality. Una situazione che avrebbe fatto infuriare la produzione, costretta a intervenire per richiamare concorrenti, familiari e collaboratori al rispetto degli accordi di riservatezza firmati prima della partenza.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli contro gli spoiler

A sollevare il caso è stata anche Selvaggia Lucarelli, che nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram dal tono decisamente polemico contro chi continua a diffondere anticipazioni sul programma prima della messa in onda.

"Non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall'altra parte del mondo. Provate a farlo con un film, poi vi vengono a cercare sotto casa".

La giornalista ha puntato il dito contro chi pubblica gli spoiler online, senza però soffermarsi su un altro aspetto: chi è che, concretamente, queste informazioni le fa uscire dal set?

Gli spoiler arrivati dagli stessi concorrenti e dai familiari

Secondo quanto ricostruito da Fanpage, infatti, gran parte delle indiscrezioni sarebbe stata diffusa, spesso anche in maniera del tutto involontaria, dagli stessi protagonisti del reality o dalle persone a loro più vicine.

Uno dei casi più evidenti riguarda Eva Grimaldi, che dopo l'eliminazione si è mostrata sui social già rientrata dalle Filippine, visibilmente dimagrita, molto abbronzata e con un cappellino riportante la scritta "Filippine". Dettagli che hanno immediatamente fatto intuire ai fan l'esito della sua permanenza nel programma.

Anche Elga Enardu, nel corso di un'intervista, avrebbe confermato indirettamente la presenza della sorella Serena Enardu nel cast, contribuendo ad alimentare ulteriormente gli spoiler sul reality.

Anche i social hanno svelato le eliminazioni

A questi episodi si aggiunge poi un dettaglio che non è sfuggito agli utenti più attenti. Come raccontato dalla giornalista Daniela Seclì su Fanpage, alcuni naufraghi, subito dopo essere stati eliminati, hanno iniziato a seguire su Instagram gli altri concorrenti e perfino i loro familiari, conosciuti durante le sorprese organizzate nelle Filippine.

Un semplice movimento social che, però, ha finito per rivelare contemporaneamente la loro eliminazione, parte del cast ancora in gara e perfino alcune dinamiche legate alle visite dei parenti. Ancora una volta, piccoli dettagli apparentemente innocui si sono trasformati in indizi preziosi per gli utenti più attenti.

La produzione richiama tutti al rispetto del contratto

Dietro le quinte del programma il clima, secondo quanto appreso da Fanpage, sarebbe tutt'altro che sereno. La produzione avrebbe infatti richiamato con fermezza tutti coloro che gravitano attorno ai concorrenti, ricordando che il contratto firmato prima della partenza impone un rigoroso obbligo di riservatezza.

Le clausole parlano chiaro. I concorrenti non possono confermare la propria partecipazione prima dell'annuncio ufficiale di Banijay o Mediaset, né divulgare informazioni sulle eliminazioni, sull'esito delle prove o sulle dinamiche del gioco. Anche la pubblicazione di contenuti sui social è consentita solo se autorizzata dalla produzione, mentre è vietato fare qualsiasi riferimento al reality, perfino in maniera ironica o scherzosa.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda però anche le persone che circondano i naufraghi. Gli obblighi di riservatezza, infatti, coinvolgono non solo i concorrenti, ma anche agenti, assistenti e familiari. Qualora fossero proprio loro a diffondere informazioni riservate, a risponderne sarebbe comunque il concorrente, con il rischio di incorrere nelle pesanti penali previste dal contratto.

Cosa può succedere adesso

Resta ora da capire quale sarà la linea della produzione. Per il momento sarebbero già arrivati richiami ufficiali, ma non è escluso che possano essere valutati anche eventuali provvedimenti nei confronti di chi non avrebbe rispettato gli accordi di riservatezza.