Temptation Island, perché Gabriele Govoni non è stato squalificato dopo la fuga dal villaggio: cosa è successo davvero

La clamorosa fuga di Gabriele Govoni durante la seconda puntata di Temptation Island ha acceso il dibattito sui social e tra i telespettatori. Dopo aver abbandonato di corsa il villaggio dei fidanzati, distruggendo alcune tende e una telecamera nel tentativo di raggiungere il villaggio delle fidanzate, in molti avevano ipotizzato una sua immediata squalifica dal reality. Tuttavia, così non è stato.

L'episodio, trasmesso durante la seconda puntata del programma – che ha registrato circa 4 milioni di telespettatori in Total Audience – è rapidamente diventato virale, con il video completo disponibile su WittyTv.

Perché Gabriele Govoni non è stato squalificato

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Gabriele Govoni non è stato espulso da Temptation Island perché, nonostante abbia oltrepassato i confini previsti dal regolamento del villaggio, non ha mai incontrato la fidanzata Sara Palumbieri. Argomenti temptation island

Fonti vicine alla produzione avrebbero chiarito che la reazione del concorrente non era rivolta alla compagna, bensì al single Andrea Turino. Durante la sua corsa verso il villaggio delle fidanzate, infatti, Gabriele avrebbe ripetuto più volte: "Voglio parlare con Hulk, non con lei".

Il mancato incontro con Sara Palumbieri ha evitato la squalifica

Determinante sarebbe stato proprio il mancato contatto tra i due fidanzati. Quando Sara Palumbieri ha scoperto che il ragazzo che stava correndo verso il villaggio era il suo fidanzato e non Diamante, come aveva inizialmente ipotizzato, avrebbe deciso di allontanarsi immediatamente, rientrando nella propria stanza ed evitando qualsiasi confronto.

Le immagini andate in onda mostrano infatti Gabriele Govoni fermarsi sulla spiaggia esterna, senza raggiungere il villaggio delle ragazze e senza avere alcun contatto né visivo né fisico con Sara. Da lì, il concorrente si è limitato a urlare contro il tentatore, invitandolo a uscire.

La regola di Temptation Island che ha salvato Gabriele

Sempre secondo quanto riferito da Fanpage.it, la decisione della produzione sarebbe legata a una delle regole fondamentali di Temptation Island: i componenti della coppia non possono incontrarsi prima del falò di confronto ufficiale.

Poiché tra Gabriele Govoni e Sara Palumbieri non si è verificato alcun incontro, la produzione avrebbe ritenuto che non ci fosse stata una violazione tale da giustificare una squalifica. Per questo motivo, il concorrente è rimasto regolarmente in gioco.

Cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island

Dopo l'episodio della fuga, Gabriele Govoni ha chiesto un falò di confronto anticipato con Sara Palumbieri, che dovrebbe andare in onda nella prossima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia.

L'attesa dei telespettatori è ora concentrata sull'esito del confronto tra i due fidanzati, uno dei momenti più attesi e discussi di questa edizione di Temptation Island.