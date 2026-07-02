Temptation Island, il retroscena su Cristian Mascolino: in passato avrebbe frequentato l'ex di un gieffino

Dopo la seconda puntata di Temptation Island, Cristian Mascolino è diventato uno dei protagonisti più apprezzati dal pubblico. Il giovane ha conquistato i telespettatori, che si sono schierati in massa dalla sua parte dopo aver ascoltato le dure dichiarazioni della fidanzata Soraya Sabetta all'interno del villaggio dei sentimenti.

Nelle ultime ore, però, è emerso un curioso retroscena sul suo passato sentimentale che sta facendo discutere gli appassionati del reality di Canale 5.

L'indiscrezione: Cristian Mascolino avrebbe avuto una storia con Fiamma Serrecchia

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, Cristian Mascolino avrebbe avuto in passato una frequentazione con Fiamma Serrecchia, influencer romana molto seguita sui social. Argomenti temptation island

La segnalazione sarebbe arrivata da una persona che sostiene di conoscere il passato del protagonista di Temptation Island, e che afferma come tra i due ci sia stata una relazione prima della partecipazione di Cristian al programma.

Il legame con Raul Dumitras sorprende i fan

Il nome di Fiamma Serrecchia non è sconosciuto agli appassionati dei reality. Secondo la stessa segnalazione, l'influencer sarebbe stata anche una delle ex fidanzate di Raul Dumitras, anche lui ex protagonista di Temptation Island, nonché concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Le presunte foto sui social e la segnalazione

Sempre secondo quanto riferito dalla fonte, sui vecchi profili social sarebbero state presenti fotografie che documentavano, in momenti diversi, sia il rapporto tra Fiamma Serrecchia e Raul Dumitras, sia quello tra la stessa influencer e Cristian Mascolino.

Al momento, però, non sono emerse prove pubbliche verificabili a sostegno della ricostruzione e la vicenda resta nel campo delle indiscrezioni.