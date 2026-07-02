Temptation Island, Soraya umilia Cristian: "Sta con me per i soldi, mio padre gli paga lo stipendio e io l'affitto"

Durante la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, i riflettori si sono accesi sulla relazione tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, protagonisti di un confronto durissimo che mette in evidenza problemi economici, mancanza di intimità e una fiducia ormai ai minimi storici.

Soraya contro Cristian: "Sta con me per convenienza"

Il percorso della coppia entra subito nel vivo quando Cristian Mascolino viene convocato nel capanno per assistere ai primi filmati registrati dalla fidanzata.

Le dichiarazioni di Soraya Sabetta sono durissime. La ragazza confessa di non sopportare più il compagno e di avere forti dubbi sulle reali motivazioni che lo spingono a restare al suo fianco. Argomenti temptation island

Secondo Soraya, Cristian avrebbe tratto numerosi benefici dalla loro relazione. Racconta infatti di aver chiesto al padre di assumerlo quando lavorava in un bar e sostiene che oggi possa contare su un contratto a tempo indeterminato grazie alla sua famiglia. Inoltre rivela di aver pagato più volte alcune sue spese, tra cui l'affitto e persino alcune rate dell'automobile.

La confessione sull'intimità: "Non facciamo l'amore da mesi"

Le rivelazioni non si fermano agli aspetti economici. Soraya Sabetta parla apertamente anche della crisi sentimentale che attraversa la coppia.

La giovane racconta che tra loro non ci sono rapporti intimi da molto tempo e ammette di respingere ogni tentativo di avvicinamento da parte di Cristian. Confessa inoltre che, quando esce o va a ballare, le capita di flirtare con altri ragazzi perché sente il bisogno di sentirsi desiderata, pur precisando di non essere mai andata oltre.

La replica di Cristian: "Mi sono meritato quel lavoro"

Le accuse lasciano profondamente colpito Cristian Mascolino, che prova a raccontare la sua versione dei fatti.

Il ragazzo spiega di vivere da solo, sostenendo regolarmente le spese per affitto e automobile, e sottolinea come Soraya sia cresciuta in una situazione economica diversa dalla sua. Riguardo al lavoro ottenuto nell'azienda del padre della fidanzata, precisa di aver conquistato quel posto con il proprio impegno e teme che le parole pronunciate in televisione possano cambiare il giudizio dei suoceri nei suoi confronti.

Il video con il single Dimitri aumenta la tensione

Poche ore più tardi arriva un secondo filmato destinato a far precipitare ulteriormente la situazione.

Nel video, Soraya Sabetta trascorre del tempo con il single Dimitri, definendo Cristian un "morto vivente". La ragazza ribadisce che la loro vita di coppia è ormai ferma da mesi e aggiunge che, in caso di separazione, il fidanzato perderebbe tutti quei vantaggi che, a suo dire, derivano dalla loro relazione, come i viaggi pagati dalla sua famiglia.

Parole che Cristian vive come una vera e propria umiliazione: il giovane si dice ferito dal fatto che la fidanzata lo stia mettendo in cattiva luce davanti al pubblico e alle rispettive famiglie.

Il ballo con Dimitri e il gesto che fa esplodere Cristian

La tensione cresce ulteriormente con il terzo filmato mostrato durante il percorso.

Le immagini mostrano Soraya mentre balla con Dimitri, con il quale scopre di essersi già incontrata in un locale romano prima dell'inizio del programma.

Durante il primo falò, Filippo Bisciglia mostra a Cristian un nuovo video in cui Soraya appare sempre più vicina al tentatore. Inizialmente il fidanzato decide di interrompere la visione, infastidito soprattutto da una battuta pronunciata dalla ragazza mentre indossa il costume.

Poco dopo cambia idea e sceglie di vedere anche il resto del filmato. Pur mantenendo una certa distanza fisica da Dimitri, il comportamento di Soraya basta a far crollare definitivamente Cristian, che si dice profondamente deluso e amareggiato.

Soraya in lacrime al falò: "Spero ancora che sia l'uomo giusto"

Nel frattempo è Soraya Sabetta a raggiungere Filippo Bisciglia per il falò. La giovane scopre che non ci sono video da vedere riguardanti il comportamento di Cristian e scoppia in lacrime. Interpreta l'assenza di immagini come una conferma dei dubbi che nutre sulla loro relazione, ma ammette di conservare ancora una speranza.

Soraya conclude infatti dichiarando di voler credere che Cristian possa ancora dimostrarsi l'uomo giusto per costruire un futuro insieme.