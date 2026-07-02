Andrea Turino, chi è il tentatore di Temptation Island: l'amore con un'ex gieffina e la tragedia che ha segnato la sua vita

Andrea Turino, conosciuto dal pubblico di Temptation Island semplicemente come Andre, è uno dei tentatori più discussi dell'edizione. Il suo rapporto con Sara Palumbieri ha infatti scatenato la reazione del fidanzato Gabriele Govoni, protagonista di uno dei momenti più tesi del reality.

Lo scontro con Gabriele Govoni: perché lo ha chiamato "Hulk"

Dopo aver visto diversi filmati che mostravano la crescente complicità tra Sara Palumbieri e Andre, Gabriele Govoni ha perso il controllo ed è corso nel villaggio delle fidanzate, arrivando anche a distruggere una telecamera.

Una volta raggiunto il villaggio, ha chiesto di confrontarsi con il tentatore, provocandolo e soprannominandolo "Hulk", oltre a ironizzare sulla sua età. Una provocazione che Andrea Turino ha scelto di non raccogliere, lasciando che la situazione si chiudesse senza un faccia a faccia. Argomenti temptation island

Chi è Andrea "Andre" Turino: età, origini e studi

Andrea Turino ha 31 anni, è originario di Caserta e si è laureato in Business presso l'Università degli Studi di Napoli.

Da oltre dieci anni lavora come Production Executive per Zespri International, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di kiwi. Nel corso della sua presentazione a Temptation Island, lo stesso Andre ha raccontato alle fidanzate: "Ho delle aziende agricole e principalmente produco kiwi".

Il lavoro e il profilo Instagram

Sul suo profilo Instagram, @bigturino, seguito da oltre 13 mila follower, Andrea Turino condivide soprattutto contenuti legati al proprio lavoro, ai viaggi e alla vita privata.

Negli ultimi mesi ha pubblicato diversi scatti dall'estero, tra cui alcuni realizzati durante un viaggio in Colombia.

Il drammatico incidente della JuveCaserta Basket

Il nome di Andrea Turino era già comparso sulle cronache nazionali molti anni prima della partecipazione a Temptation Island.

Stando a quanto riportato da Fanpage, nel 2008, quando era una giovane promessa della JuveCaserta Basket Under 15, rimase coinvolto nel tragico incidente stradale di Buccino, ricordato come la "strage di Buccino", uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti in Italia in quegli anni.

Il furgone che procedeva nella direzione opposta invase la corsia e si scontrò frontalmente con la monovolume sulla quale viaggiava la squadra. Nell'impatto persero la vita quattro persone, tra cui due dirigenti, un allenatore e un giovane giocatore di appena 14 anni. Andrea Turino riuscì miracolosamente a salvarsi.

Le ex fidanzate famose: Dayane Mello ed Estefania Bernal

Negli anni successivi Andrea Turino è finito anche al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali.

Dal 2021 al 2022 è stato legato alla modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Dayane Mello. Successivamente avrebbe avuto una relazione anche con Estefania Bernal, partner di Antonella Fiordelisi in una recente edizione di Pechino Express.

L'amicizia con Soleil Sorge

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che fanno parte della cerchia di Andrea Turino c'è anche Soleil Sorge. I due hanno più volte mostrato la loro amicizia sui social, anche se non è mai stato confermato un eventuale coinvolgimento sentimentale.