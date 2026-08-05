Uomini e Donne, ex cavaliere del Trono Over arrestato a Ischia: aveva documenti falsi, è accusato di truffa

Un controllo di routine al porto di Ischia si è trasformato nell'arresto di un volto noto della televisione. I carabinieri hanno fermato un 56enne napoletano, R. I., mentre era in procinto di imbarcarsi. All'apparenza tutto sembrava regolare: l'uomo ha esibito la carta d'identità e i documenti risultavano in ordine.

Il secondo documento nella borsa

L'ispezione della borsa, però, ha fatto emergere un dettaglio sospetto. I militari hanno trovato una seconda carta d'identità intestata alla stessa persona, ma con un dato differente: la residenza risultava a Barano d'Ischia, elemento che avrebbe consentito di accedere alle agevolazioni tariffarie riservate ai residenti dell'isola.

Per il 56enne è così scattato l'arresto con l'accusa di possesso di documenti falsi, oltre alla denuncia per truffa ai danni della compagnia di navigazione.

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Il presunto raggiro sui biglietti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il documento con la falsa residenza non sarebbe stato utilizzato per la prima volta. L'uomo lo avrebbe già esibito il 3 agosto per acquistare un biglietto usufruendo della tariffa agevolata destinata ai residenti di Ischia, che consente di viaggiare a prezzi notevolmente ridotti, come nel caso dell'offerta da 10 euro per andata e ritorno in giornata.

Gli investigatori ritengono che il presunto stratagemma gli abbia consentito di ottenere uno sconto non spettante sul costo del traghetto.

La notorietà televisiva non basta a evitare i guai

A rendere la vicenda ancora più singolare è la notorietà del protagonista. Il 56enne è infatti conosciuto dal pubblico di "Uomini e Donne", dove aveva partecipato nel 2023 come corteggiatore del trono Over.

Secondo quanto riferito dai militari, poco prima del controllo avrebbe tentato di ripetere lo stesso espediente, mostrando sorpresa per il fatto di non essere stato riconosciuto come personaggio televisivo. Un dettaglio che, tuttavia, non ha evitato la scoperta del secondo documento.

Le accuse

L'uomo dovrà ora rispondere davanti all'autorità giudiziaria delle accuse di possesso di documenti falsi e truffa ai danni della compagnia di navigazione. Quest'ultima potrebbe inoltre presentare una richiesta di risarcimento per i biglietti acquistati beneficiando di uno sconto al quale, secondo l'accusa, non aveva diritto.