Grande Fratello Vip, un'ex gieffina è la prima concorrente: «Sta preparando il ritorno nella Casa»

Manca ancora qualche settimana al ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, ma iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti della nuova edizione, che sarà condotta da Ilary Blasi.

A lanciare il primo scoop è il settimanale Chi, secondo cui una delle concorrenti sarebbe un volto già noto agli appassionati del reality: Giulia Provvedi, che nel 2018 aveva partecipato al programma insieme alla sorella Silvia Provvedi, con la quale forma il duo musicale Le Donatella.

Il possibile ritorno nella Casa

Secondo quanto riportato dalla rivista, Giulia Provvedi sarebbe pronta a varcare nuovamente la porta rossa. «Sta preparando il ritorno», scrive Chi, indicando la cantante come la prima concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, attesa per il mese di settembre.

La vita privata lontana dai riflettori

Dal 2022 Giulia Provvedi è legata sentimentalmente al procuratore sportivo Andrea Riso. La loro relazione è stata resa pubblica dalla coppia, ma è sempre stata vissuta con grande discrezione e lontano dall'attenzione mediatica.

Dopo l'esperienza condivisa con la sorella Silvia, questa volta Giulia Provvedi potrebbe affrontare da sola l'avventura nella Casa più spiata d'Italia. Per il momento si tratta soltanto di un'indiscrezione, ma il suo nome è già tra quelli che stanno alimentando l'attesa per il ritorno del reality.