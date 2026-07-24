Temptation Island, Francesca e Danilo separati al "mese dopo": lei ha frequentato Marco, lui sente ancora Giulia

Francesca Coppola e Danilo D'Angelo avrebbero concluso la loro esperienza a Temptation Island con una rottura definitiva. È quanto emerge dalle anticipazioni esclusive diffuse da Lorenzo Pugnaloni, secondo cui la coppia avrebbe scelto di lasciarsi durante il falò di confronto finale, presentandosi poi separata all'appuntamento del "mese dopo", registrato nelle scorse ore.

Da quel momento, le loro strade si sarebbero divise anche fuori dal programma, con sviluppi diversi per entrambi.

Francesca e la frequentazione con Marco Fatata

Dopo la fine del reality, Francesca Coppola avrebbe iniziato a frequentare il single Marco Fatata, conosciuto all'interno del villaggio. La conoscenza, però, sarebbe già terminata e tra i due non ci sarebbe più alcun rapporto.

Danilo ancora in contatto con la tentatrice

Diverso il percorso di Danilo D'Angelo. Durante il confronto del "mese dopo", il giovane racconterebbe di essere ancora in contatto con la tentatrice Giulia Colacchi, lasciando intendere che quel legame sia proseguito anche dopo la conclusione delle registrazioni.