Antonella Fiordelisi rompe il silenzio su Giulio Fratini: "L'ho lasciato io". Poi le accuse e i retroscena sulla rottura

La fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini torna al centro del gossip. Dopo settimane di indiscrezioni, l'influencer ha pubblicato sui social una serie di messaggi che molti hanno interpretato come un attacco diretto all'ex fidanzato, lasciando intendere che alla base della rottura ci sarebbero stati anche presunti tradimenti.

A rendere ancora più acceso il dibattito è stato l'intervento dell'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha fornito ulteriori dettagli su una vicenda che sta facendo discutere il web.

La stoccata di Antonella Fiordelisi all'ex Giulio Fratini

Tutto è iniziato con una frase pubblicata da Antonella Fiordelisi sui social: "Scendi le scale consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va a letto con una tua amica pensando di farti i dispettucci. A papà non era mai piaciuto".

Pur senza fare nomi, per molti il riferimento sarebbe chiaramente rivolto a Giulio Fratini. In poche ore gli utenti hanno iniziato a interrogarsi sull'identità della presunta amica coinvolta, facendo circolare diversi nomi.

L'intervento di Deianira Marzano

A fare chiarezza è intervenuta Deianira Marzano, che ha confermato come il messaggio fosse rivolto proprio a Fratini, aggiungendo nuovi particolari.

Secondo quanto riferito dall'esperta di gossip, la ragazza con cui l'imprenditore si starebbe frequentando sarebbe stata fino a poco tempo fa molto vicina ad Antonella Fiordelisi.

Sempre secondo Marzano, l'influencer l'avrebbe aiutata agli inizi del suo percorso sui social, ospitandola anche in casa e presentandola allo stesso Giulio Fratini. Oggi, invece, tra i due sarebbe nata una frequentazione sentimentale.

Il sospetto di un tradimento durante la relazione

Dopo la diffusione delle nuove indiscrezioni, un'utente ha ipotizzato che Giulio Fratini potesse aver tradito Antonella Fiordelisi già durante la loro storia d'amore.

L'influencer ha replicato con parole che hanno alimentato ulteriormente i sospetti: "Alla luce di tutto quello che mi sta arrivando mi dispiace solo di essere stata una brava ragazza e di averlo sempre rispettato, come tutti i fidanzati che ho avuto".

Una dichiarazione che molti hanno interpretato come una conferma indiretta delle voci circolate nelle ultime ore.

"Sono stata io a chiudere la relazione"

Alcuni utenti hanno ricordato un'intervista rilasciata da Antonella Fiordelisi durante la trasmissione La Volta Buona, nella quale aveva descritto la relazione con Fratini come seria e importante, tanto da aver immaginato un futuro insieme.

L'influencer, però, ha precisato che la fine del rapporto sarebbe stata una sua decisione: "Nel privato sono stata io a non volerlo più vedere perché io mi lamentavo nella relazione, non lui. Non date retta alle fake news".

Il riferimento al padre e la nuova frecciata

Tra i vari messaggi pubblicati sui social, Antonella Fiordelisi ha anche ricordato che il padre non avrebbe mai visto di buon occhio la relazione con Giulio Fratini. Rispondendo a un follower, ha scritto: "L'ha anche bloccato. Io gli avevo consigliato di lasciarlo il segui. Era bello vedere lui che vedeva le storie mie e di mio padre dopo un secondo".

"Le vacanze erano i miei regali di compleanno"

Non è mancata una frecciata anche sul piano economico. Antonella Fiordelisi ha infatti smentito l'immagine di un compagno particolarmente generoso: "Le vacanze erano i miei regali di compleanno. Mi sono sempre comprata tutte le borse io".

L'ultima stoccata: "Gli insicuri e i disperati vanno sempre in coppia"

Infine, l'influencer ha rivolto un messaggio che molti ritengono destinato sia all'ex sia alla ragazza con cui lui si starebbe frequentando: "Gli insicuri e i disperati vanno sempre in coppia".

E ha concluso lasciando intendere che potrebbero emergere ulteriori retroscena: "Pensa che non ho detto praticamente nulla ma mi ero scocciata di starmi zitta".