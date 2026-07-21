Pierpaolo Pretelli riabbraccia il figlio Kian dopo l'Isola dei Famosi: il video di Giulia Salemi emoziona

Le registrazioni della ventesima edizione de L'Isola dei Famosi sono terminate e tutti i concorrenti hanno già fatto ritorno in Italia. Adesso, però, si apre la fase più delicata per Mediaset: custodire il massimo riserbo sul programma ed evitare la diffusione di nuovi spoiler prima dell'annuncio ufficiale.

Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro del reality sarebbe nelle mani di Pier Silvio Berlusconi, chiamato a visionare personalmente il prodotto registrato nelle Filippine prima di autorizzarne la messa in onda.

Pier Silvio Berlusconi visionerà personalmente il reality

A rilanciare l'indiscrezione è stato Davide Maggio, secondo cui l'amministratore delegato di Mediaset vuole verificare in prima persona il risultato finale di un'edizione profondamente diversa rispetto al passato.

Il format, infatti, sarebbe stato realizzato in una versione low cost, interamente registrata e senza dirette televisive. Scomparirebbero anche lo storico studio di Cologno Monzese e il classico appuntamento in tempo reale con il pubblico, lasciando spazio a un prodotto completamente confezionato prima della trasmissione.

Una scelta che rappresenta una svolta importante nella storia del reality.

Quando potrebbe andare in onda L'Isola dei Famosi 2026

Nelle ultime settimane si era parlato anche della possibilità che la ventesima edizione venisse distribuita esclusivamente su Mediaset Infinity, ma al momento questa ipotesi non trova conferme.

L'opzione più concreta resta quella della programmazione su Canale 5.

Nei mesi scorsi Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato di voler collocare il reality subito dopo la nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista da settembre e destinata a durare circa tre mesi.

Se questa strategia sarà confermata, L'Isola dei Famosi potrebbe debuttare tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, anche se l'ipotesi ritenuta più probabile resta quella di una partenza dopo le festività natalizie.

Concorrenti già rientrati: l'abbronzatura alimenta i sospetti

Nel frattempo tutti i naufraghi hanno lasciato le Filippine e sono tornati nelle rispettive città.

I contratti firmati con Mediaset impediscono ai concorrenti di confermare ufficialmente la partecipazione al reality fino all'annuncio della rete, ma i fan hanno già notato alcuni dettagli che sembrano confermare la lunga permanenza sull'isola.

Molti protagonisti sono infatti riapparsi con un'abbronzatura molto evidente e, in alcuni casi, con piccoli graffi e segni compatibili con la permanenza sulle spiagge filippine.

Tra i casi più commentati c'è quello di Zeudi Di Palma, le cui prime immagini condivise online sono state analizzate con attenzione dai suoi sostenitori.

Chi è tornato sui social e chi mantiene ancora il silenzio

Diversi concorrenti hanno già ripreso la normale attività sui social.

Serena Enardu ha pubblicato un video direttamente dall'aeroporto di Milano dopo il rientro dalle Filippine, mentre Zeudi Di Palma è tornata in diretta su Twitch e Audrey Martin è ricomparsa su TikTok.

Anche Eva Grimaldi ha ripreso ad aggiornare il proprio profilo Instagram, Alberto Fontana ha pubblicato un nuovo post, Patrick Ray Pugliese è tornato a lavorare come deejay e Denny Mendez ha realizzato nuovi contenuti per i canali social di Miss Italia.

Nel frattempo Il Musazzi è stato ospite del podcast di Mr Marra.

Continuano invece a mantenere un profilo molto basso, Raffaella Fico, Michelle Veronesi, Daniele Iaià, Martina Maggiore, Luca Onestini, Claudia Peroni, Francesco Chiofalo, Anna Lou Castoldi e Alex Caniggia, che non sono ancora ricomparsi pubblicamente.

Indiscrezioni sulla finale: ecco i quattro nomi favoriti

Le voci circolate nelle ultime ore parlano anche di una finale già delineata.

Secondo le indiscrezioni, a contendersi la vittoria della ventesima edizione de L'Isola dei Famosi sarebbero Luca Onestini, Zeudi Di Palma, Serena Enardu e Pierpaolo Pretelli, quattro concorrenti già molto popolari grazie alle precedenti esperienze nei reality.

Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni: né la composizione della finale né il nome del vincitore sono stati confermati ufficialmente da Mediaset.

Il ritorno di Pierpaolo Pretelli emoziona i fan: la reunion con il figlio Kian

Tra le immagini più emozionanti c'è quella condivisa da Giulia Salemi, che ha immortalato il momento in cui Pierpaolo Pretelli ha riabbracciato il figlio Kian dopo il ritorno dalle Filippine.

Nel video pubblicato dall'influencer si vede il bambino giocare con il padre tra sorrisi e risate. Ad accompagnare il filmato una semplice ma significativa frase: "Il mio suono preferito al mondo".

Un momento di grande tenerezza che ha conquistato migliaia di utenti e alimentato ulteriormente l'attesa per la nuova edizione del reality.