Temptation Island, colpo di scena: Andrea riscopre l'amore per Iris e chiede il falò

Il più clamoroso colpo di scena della quinta puntata di Temptation Island riguarda la coppia formata da Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis. Dopo giorni trascorsi a conoscere la single Sary e dopo essersi avvicinato a lei più di qualsiasi altro fidanzato del villaggio, Andrea cambia improvvisamente idea e si rende conto di essere ancora profondamente innamorato della sua fidanzata.

Una svolta inaspettata che ribalta completamente gli equilibri del reality condotto da Filippo Bisciglia e lascia il pubblico con il fiato sospeso.

La notte della svolta: "Mi manca Iris"

Il momento decisivo arriva nel cuore della notte. Andrea si sveglia improvvisamente, interrompe il sonno del compagno di villaggio Gabriele e gli confessa di sentire una fortissima nostalgia di Iris.

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Il mattino seguente quel sentimento non si è affatto attenuato. Anzi, davanti agli altri fidanzati racconta di avere finalmente trovato la risposta che cercava partecipando a Temptation Island.

"Io ho capito che sono innamorato. Non me lo aspettavo. Pensavo di non esserlo più e invece adesso mi manca talmente tanto che mi fa male lo stomaco. Mi manca tantissimo. Mi manca il suo sorriso, la sua voce, mi manca tutto".

Il rapporto con Sary e la presa di coscienza

Tra tutti i protagonisti del programma, Andrea era sembrato quello più coinvolto dalla conoscenza con una tentatrice. Il feeling con Sary aveva fatto pensare che il suo rapporto con Iris fosse ormai arrivato al capolinea.

Eppure il giovane racconta di avere capito che, inconsciamente, ogni momento trascorso con la single lo riportava comunque alla fidanzata: "Io adesso so che, quando parlavo con lei, pensavo a Iris. Sary è bellissima, ma non è Iris. Voglio stare con lei. Stasera chiederò il falò".

Andrea chiede il falò di confronto anticipato

Pochi minuti dopo arriva nel villaggio Filippo Bisciglia. Andrea non ha dubbi e comunica immediatamente la sua decisione: "Sto male, voglio un falò di confronto subito. Mi fa male lo stomaco".

Il conduttore raggiunge quindi il villaggio delle fidanzate per informare Iris De Lorenzis della richiesta del compagno.

La reazione di Iris e il duro giudizio di Soraya

La richiesta coglie di sorpresa tutte le fidanzate. Anche Iris fatica a comprendere cosa abbia spinto Andrea a cambiare atteggiamento nel giro di poche ore, soprattutto dopo il forte avvicinamento alla single Sary.

Tra le ragazze interviene anche Soraya, che nel corso del programma ha stretto un forte legame con Iris e non nasconde il proprio pensiero: "Devi eliminarlo dalla tua vita. È un maiale".

Parole durissime che alimentano ancora di più i dubbi della fidanzata.

Iris appare profondamente combattuta: da una parte vorrebbe capire cosa abbia provocato questo improvviso cambio di rotta, dall'altra si chiede se non sia arrivato il momento di proseguire il percorso da sola per trovare la forza di chiudere definitivamente la relazione.

Il falò si chiude con un finale aperto

Davanti al falò, Andrea ribadisce ancora una volta di avere compreso i propri sentimenti solo grazie all'esperienza nel programma: "Non credevo potesse mai accadere. Pensavo di non essere innamorato, invece sto male. Mi manca. Da oggi in poi mi comporterò benissimo. Iris mi manca troppo e non me lo aspettavo".

La quinta puntata di Temptation Island si conclude però proprio sul momento più atteso. Il confronto tra Andrea e Iris resta in sospeso e il pubblico dovrà attendere l'episodio successivo per scoprire se la giovane accetterà il falò e quale sarà il futuro della coppia.