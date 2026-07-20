Uomini e Donne, Giorgio Manetti riapre il capitolo Gemma Galgani: "Tutto può ancora accadere"

A cura della Redazione

A distanza di anni dalla sua uscita da Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua a essere uno dei protagonisti più amati e discussi del dating show di Maria De Filippi. La sua storia con Gemma Galgani, tra le più seguite nella storia del Trono Over, continua ad appassionare il pubblico e ogni sua dichiarazione sulla dama torinese finisce puntualmente al centro dell'attenzione.

Giorgio Manetti: nuovi progetti tra cinema e affetto del pubblico

Intervistato dal magazine Mio, il celebre "Gabbiano toscano" ha raccontato come la sua popolarità sia rimasta intatta anche lontano dalla televisione. Attualmente trascorre l'estate nella sua Toscana, dividendosi tra Versilia e Maremma, ma soprattutto guarda con entusiasmo al mondo del cinema.

"Sì, è vero: devo ammettere che la mia popolarità sembra non esaurirsi. Continuamente ricevo attestazioni di stima da parte di moltissime persone, ovunque mi trovi. Oltre ai messaggi sui social, ricevo proposte di lavoro per eventi, serate e anche nel settore cinematografico. Recentemente ho finito di girare un film in Puglia e sto valutando altre opportunità. Oggi il cinema è molto più interessante, almeno per me, del mondo televisivo".

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L'incontro con Gemma Galgani: il caffè che incuriosisce i fan

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza della possibilità di un incontro tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani davanti a un semplice caffè. Un'ipotesi che ha alimentato la curiosità degli appassionati di Uomini e Donne.

Alla domanda su quando potrebbe concretizzarsi questo faccia a faccia, Manetti ha risposto con grande prudenza: "Bella domanda! Chissà? Tutto può accadere… la vita è piena di sorprese!".

Secondo l'ex cavaliere, però, Gemma Galgani preferisce non affrontare pubblicamente questo argomento.

"Sinceramente non saprei. Spesso durante le interviste mi viene posta la stessa domanda, ma per quanto io sappia Gemma non risponde mai su questo argomento".

Il rimpianto di Giorgio Manetti: "Potevamo essere davvero belli insieme"

Tra le dichiarazioni che stanno facendo maggiormente discutere c'è quella relativa al rapporto vissuto con Gemma Galgani.

Pur evitando di entrare nei dettagli, Giorgio Manetti ha lasciato intendere di conservare ancora qualche rimpianto per come si è conclusa la loro relazione.

"Non risponderò mai a questa domanda, potevo gestire tutto meglio e avremmo potuto essere davvero belli insieme".

Ritorno a Uomini e Donne? La risposta è netta

Nonostante il forte legame con il programma che lo ha reso celebre, Giorgio Manetti ha escluso un suo ritorno a Uomini e Donne, almeno per un confronto televisivo con Gemma Galgani.

"No, non ne vedo la necessità. Se mi interessasse veramente rivedere Gemma, basterebbe chiamarla telefonicamente e fissare un incontro, sempre che lei sia d'accordo nel fare una chiacchierata da buoni amici."

L'ex cavaliere ha però lanciato un'idea che ha già acceso l'immaginazione dei fan: "Sarebbe interessante se io e Gemma potessimo condurre insieme un nuovo dating show: sarebbe un successo! Ma in Italia non credo che questo possa accadere".

Il commento sull'ultima edizione di Uomini e Donne

Nel corso dell'intervista, Giorgio Manetti ha commentato anche l'ultima stagione di Uomini e Donne, soffermandosi sul triangolo che ha coinvolto Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani.

"Seguo il programma, non sempre ma abbastanza spesso. Ho seguito la vicenda di Cinzia con quei due signori: ammetto che la cosa era diventata veramente noiosa, al punto che c'è stata una fuga degli altri partecipanti dallo studio! Ma anche questo è spettacolo, se così lo vogliamo chiamare".

Secondo Manetti, le coppie realmente intenzionate a costruire una relazione autentica tendono ad abbandonare rapidamente il programma.

"Sì, un paio di coppie mi sono sembrate vere: infatti, quando ciò accade non rimangono molto nel programma. Altre coppie, invece, che restano mesi e mesi in TV, perdono credibilità e diventa soltanto un modo per rimanere sulla sediolina più a lungo possibile".