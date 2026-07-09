Grande Fratello Vip torna a settembre: i nomi dei primi vipponi, la durata e tutte le novità

Dopo il successo del ritorno nella primavera 2026, Grande Fratello Vip è pronto a riconquistare la prima serata di Canale 5. A sorpresa, Mediaset ha deciso di anticipare i tempi: il reality prodotto da Endemol Shine Italy tornerà già a settembre 2026, riportando il format nella sua tradizionale collocazione autunnale.

Alla guida ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, trio che ha convinto pubblico e azienda nella precedente edizione.

Grande Fratello Vip 9: cast già scelto secondo le indiscrezioni

Con il debutto previsto tra poco più di due mesi, la macchina organizzativa è già in piena attività. Gli autori sono impegnati nella definizione degli ultimi dettagli, ma secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, i concorrenti sarebbero già stati selezionati.

Considerando i tempi ristretti, non è escluso che la produzione abbia ripescato alcuni nomi dalla lista preparata in passato da Alfonso Signorini, rimasti fuori dalla precedente edizione del reality.

Tra i possibili protagonisti della nuova edizione figurano Illona Staller, Antonio Sabato Jr., Armando Incarnato, Priscilla (drag queen e conduttrice di Drag Race Italia), e gli attori di Terra Amara, Enes Atak e Sahin Vural.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 9

Secondo quanto anticipato da DavideMaggio.it, il debutto del reality è previsto per lunedì 14 settembre oppure lunedì 21 settembre.

La scelta conferma il ritorno del programma nella storica collocazione del lunedì sera su Canale 5, anche se resta ancora da capire se verrà introdotto un secondo appuntamento settimanale, ipotesi ritenuta molto probabile.

Quanto durerà la nuova edizione

Un'altra novità riguarda la durata del programma. La nona edizione dovrebbe restare in onda per circa 75-80 giorni, ovvero due mesi e mezzo, con la possibilità di un prolungamento qualora gli ascolti dovessero confermarsi positivi.

L'obiettivo di Mediaset sembra essere quello di consolidare il rilancio del format senza tornare alle lunghissime edizioni del passato.