Temptation Island, spuntano nuovi video di Gabriele e Sara: la produzione potrebbe ridurre il loro spazio

Il caso dei video a luci rosse di Gabriele e Sara, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, continua ad alimentare polemiche e discussioni sul web. Dopo la diffusione iniziale dei filmati, emergono nuovi dettagli che potrebbero mettere ulteriormente in difficoltà la produzione del reality.

Video ancora online e nuovi contenuti emersi

Secondo quanto riportato da FanPage, i filmati privati attribuiti a Gabriele e Sara sarebbero più numerosi rispetto a quelli che avevano iniziato a circolare nei giorni scorsi su X. Sebbene gran parte dei siti che li avevano ripubblicati li abbia successivamente rimossi, alcuni contenuti continuerebbero a circolare in canali e gruppi Telegram.

La situazione sarebbe diventata ancora più complessa perché, stando alle ricostruzioni, alcuni utenti chiederebbero denaro per condividere i video. Si parlerebbe di offerte comprese tra 20 e 50 euro, oltre a scambi di materiale e iniziative per aumentare il numero degli iscritti ai canali che promettono la pubblicazione dei filmati. Argomenti temptation island

Le ricostruzioni di FanPage

Come spiegato da FanPage, i contenuti non sarebbero stati registrati per restare privati né per essere diffusi successivamente senza consenso. Si tratterebbe invece di dirette trasmesse su una piattaforma di cam, durante le quali Gabriele e Sara interagivano con gli utenti collegati.

Gli spettatori potevano inviare donazioni attraverso i cosiddetti "token" e avanzare richieste in tempo reale, influenzando lo svolgimento della diretta. Secondo alcune segnalazioni apparse su X, inoltre, sarebbero emersi ulteriori video differenti da quelli inizialmente diventati virali.

Temptation Island valuta possibili modifiche al montaggio?

Alla luce delle polemiche nate intorno alla vicenda, cresce l'ipotesi che la produzione di Temptation Island possa ridurre sensibilmente lo spazio dedicato alla coppia nelle prossime puntate. L'obiettivo potrebbe essere quello di limitare la loro presenza fino al falò di confronto, evitando che il caso continui a monopolizzare l'attenzione mediatica e generare ulteriori controversie.

Al momento, tuttavia, non risultano comunicazioni ufficiali da parte della produzione del programma in merito a eventuali modifiche al montaggio o alla partecipazione della coppia.