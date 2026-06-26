Temptation Island: rimossi i video di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, cosa sta succedendo

Nella giornata di ieri, successiva alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri sono finiti nell’occhio del ciclone per alcuni video a luci rosse risalenti a circa quattro anni fa e tornati a circolare online.

La confessione di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni

Come raccontato dagli stessi protagonisti, la redazione del programma non era a conoscenza dell'esistenza dei filmati e nemmeno loro immaginavano che fossero ancora reperibili sul web. I video erano stati realizzati durante una diretta su una nota piattaforma di cam e, secondo quanto spiegato dalla coppia, rappresentano oggi un errore di gioventù.

Sara Palumbieri, visibilmente commossa, ha dichiarato: "Mi pento di non averne parlato subito con la produzione, ma non è una cosa facile da raccontare. Non è qualcosa di cui vai fiero o che ti viene spontaneo condividere". Argomenti temptation island

Anche Gabriele Govoni ha espresso il proprio rammarico: "Eravamo due ragazzini, ci eravamo ubriacati e abbiamo fatto quei video".

Come erano stati realizzati i video

Secondo quanto riportato da Fanpage, i contenuti non erano stati registrati per una successiva pubblicazione né erano destinati a rimanere privati. Si trattava invece di dirette interattive trasmesse su una piattaforma di cam, durante le quali gli utenti potevano inviare donazioni e avanzare richieste in tempo reale, influenzando lo svolgimento della live.

Tra gli episodi citati dal portale figura un momento in cui Gabriele Govoni dice a Sara Palumbieri: "Abbiamo 700 persone che vogliono vederti con una sigaretta", a testimonianza dell'interazione costante con il pubblico collegato.

I video di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri non sono più disponibili

Nelle ultime ore i link ai due filmati, che erano stati ripubblicati su un noto sito per adulti, risultano non più accessibili.

Entrambe le pagine restituiscono infatti un errore "404 - Pagina non trovata", segnale che i contenuti sono stati rimossi oppure resi indisponibili.