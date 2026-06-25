Temptation Island, Sara e Gabriele rompono il silenzio sul loro video hard: «Eravamo giovani e ubriachi»

È scoppiata una vera e propria bufera attorno a Sara e Gabriele di Temptation Island 14. Alcuni presunti video hard attribuiti alla coppia avrebbero iniziato a circolare sul web nelle ultime ore, generando migliaia di commenti e reazioni sui social.

A rendere la vicenda ancora più delicata è il fatto che, secondo quanto riportato da diversi utenti, non si tratterebbe di semplici video privati o amatoriali, ma di presunte live interattive a pagamento trasmesse su una nota piattaforma per adulti. Dopo il clamore mediatico, i due protagonisti del reality hanno deciso di rompere il silenzio e raccontare la loro versione dei fatti.

La posizione della produzione di Temptation Island

Di fronte alle numerose segnalazioni, la produzione di Temptation Island avrebbe preso immediatamente le distanze dalla vicenda, precisando di non essere stata a conoscenza dell'esistenza di questi contenuti al momento della selezione dei partecipanti per il programma. Argomenti temptation island

Una presa di posizione che ha alimentato ulteriormente il dibattito tra i telespettatori, desiderosi di conoscere la versione dei diretti interessati.

Il video di Sara e Gabriele: la loro versione dei fatti

Pochi minuti dopo l'esplosione del caso mediatico, Sara e Gabriele hanno deciso di intervenire personalmente inviando un video alla produzione del reality per chiarire la situazione.

Nel filmato è innanzitutto Gabriele a prendere la parola. Il giovane spiega che il materiale che starebbe circolando online risalirebbe a circa quattro anni fa, quando lui e Sara erano molto più giovani.

«È un video fatto quattro anni fa, quando eravamo ragazzini e ubriachi», ha dichiarato il ragazzo, aggiungendo che la relazione vissuta con Sara all'interno del programma era autentica e sincera.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan riguarda però l'utilizzo del passato prossimo nel suo racconto. Una scelta che per molti potrebbe lasciare intendere che la storia tra i due sia ormai terminata.

Sara in lacrime: «Mi sono vergognata di raccontarlo»

Successivamente è intervenuta anche Sara, apparsa visibilmente commossa. Tra le lacrime, la giovane ha confessato di essersi pentita di non aver parlato apertamente della questione con la produzione del programma.

«Mi sono vergognata a dirlo», ha spiegato, ammettendo di aver preferito tenere nascosto questo capitolo del proprio passato per timore delle reazioni e del giudizio pubblico.