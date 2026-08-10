Shaila Gatta ritrova l'amore? Chi è Simone, il ragazzo che le avrebbe rubato il cuore (Foto)

Shaila Gatta avrebbe ritrovato l’amore. Dopo la tormentata relazione con Lorenzo Spolverato, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, e le successive indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, l’ex velina di Striscia la Notizia torna al centro del gossip. Questa volta al suo fianco ci sarebbe un ragazzo di nome Simone.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che sui social ha pubblicato una foto in cui Shaila appare in compagnia del giovane durante i festeggiamenti per il suo 30esimo compleanno. Un'immagine che ha immediatamente alimentato le voci su una possibile nuova relazione.

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La tormentata storia con Lorenzo Spolverato

La vita sentimentale di Shaila Gatta è finita sotto i riflettori soprattutto durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italia l’ex velina aveva conosciuto Lorenzo Spolverato, con il quale era nato un rapporto intenso e passionale, ma anche caratterizzato da gelosie, incomprensioni e frequenti momenti di crisi.

La relazione aveva appassionato il pubblico del reality, dividendo anche i fan tra sostenitori e detrattori della coppia. Nel marzo del 2025, durante la finalissima del GF, Shaila aveva annunciato apertamente la rottura, spiegando come, al di là della forte passione iniziale, fossero emerse profonde incompatibilità caratteriali.

Il rapporto tra i due aveva comunque continuato a far discutere anche dopo il reality, tra confronti, dichiarazioni pubbliche e indiscrezioni su possibili riavvicinamenti. Alla fine, però, le loro strade si sono definitivamente separate.

Le voci sul flirt con Alvise Rigo

Archiviato il capitolo Lorenzo Spolverato, il nome di Shaila è stato successivamente accostato ad Alvise Rigo, ex rugbista, modello e attore.

Le indiscrezioni avevano fatto pensare alla nascita di una nuova frequentazione, ma lo stesso Rigo, parlando alcuni mesi dopo della propria vita sentimentale, aveva smentito il flirt con l’ex velina. Una precisazione che aveva di fatto ridimensionato il gossip circolato sulla presunta coppia.

Per Shaila, dunque, nessuna nuova storia ufficiale. Almeno fino ad oggi.

Shaila Gatta e Simone: è lui il nuovo amore?

A riaccendere improvvisamente i riflettori sulla vita privata della ballerina è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso una foto scattata in occasione della festa per i 30 anni di Shaila, nella quale l’ex concorrente del Grande Fratello compare accanto a un ragazzo di nome Simone. Ed è proprio questa presenza ad aver scatenato le nuove indiscrezioni: tra Shaila e Simone ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia.

Al momento, tuttavia, non è arrivata una conferma ufficiale da parte della diretta interessata, per cui è opportuno mantenere il condizionale.