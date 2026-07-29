Temptation Island, il "mese dopo" ribalta tutto: ecco cosa succede tra Francesca e Danilo

Sembrava una storia ormai arrivata ai titoli di coda. Invece, durante l'ottava puntata di Temptation Island 2026, il falò di confronto tra Francesca Coppola e Danilo D'Angelo ha regalato uno dei colpi di scena più sorprendenti dell'edizione.

Quando tutto lasciava pensare a una separazione definitiva, è stato Filippo Bisciglia a cambiare il corso degli eventi, convincendo i due fidanzati a concedersi un'ultima possibilità. Un lieto fine che, però, sarebbe durato molto poco.

Francesca passa dalle lacrime alla notte con il single Marco

Il percorso di Francesca era iniziato all'insegna della sofferenza. Nei primi giorni del reality la giovane napoletana aveva vissuto con grande difficoltà il distacco dal fidanzato, scoppiando spesso in lacrime e arrivando perfino a rifiutare un bagno in mare per paura di far soffrire Danilo.

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Nel villaggio dei fidanzati, invece, Danilo raccontava una relazione segnata da una gelosia diventata, a suo dire, insostenibile. Ha spiegato di essere stato costretto perfino a frequentare la palestra di nascosto pur di evitare discussioni con la compagna.

Con il passare dei giorni, però, gli equilibri si sono completamente ribaltati.

Dopo aver tentato di raggiungere il villaggio dei fidanzati per riprendersi il compagno, Francesca ha trovato nel single Marco Fatata un punto di riferimento. Tra i due è nato un forte feeling che ha portato la ragazza a compiere un gesto senza precedenti in questa edizione di Temptation Island: trascorrere la notte nello stesso letto con il tentatore.

Quelle immagini hanno profondamente ferito Danilo, spingendo Francesca a chiedere il falò di confronto anticipato, convinta che la loro storia fosse ormai finita.

Il bacio di Danilo con la single Giulia prima del falò

Prima di raggiungere il falò, anche Danilo ha deciso di lasciarsi andare con la single Giulia Colacchi.

I due si sono appartati nella casa delle tentatrici, priva di telecamere interne, togliendosi persino il microfono. I dispositivi ambientali, però, hanno registrato chiaramente il rumore di un bacio, seguito dalla domanda di lui: "Posso dire a Francesca che esco con te?".

Durante il confronto finale, Danilo si è mostrato inizialmente molto comprensivo nei confronti della fidanzata: "Non ti meriti un uomo come me. Hai fatto bene a seguire quello che sentivi".

Un atteggiamento che è cambiato quando Filippo Bisciglia ha mostrato anche a Francesca le immagini del bacio con Giulia. A quel punto il ragazzo ha ammesso che quel gesto era nato anche come reazione alla notte trascorsa dalla fidanzata con Marco.

Filippo Bisciglia cambia il finale del falò

Dopo essersi confrontati, Francesca e Danilo sembravano aver preso una decisione definitiva. Lei sceglie di tornare a casa da sola, lui accetta la fine della relazione. I due si salutano tra le lacrime e Francesca lascia la spiaggia.

Ma proprio quando tutto sembra concluso, Filippo Bisciglia nota il forte turbamento di Danilo. Il conduttore gli chiede più volte se sia davvero convinto della sua scelta e lo invita a riflettere. Alla fine il ragazzo cede e chiede di far tornare indietro Francesca.

Il conduttore raggiunge la giovane, la convince a rientrare e, pochi minuti dopo, i due si ritrovano di nuovo faccia a faccia. Tra abbracci, lacrime e un bacio, decidono di lasciare insieme Temptation Island, regalando al pubblico quello che sembrava un inatteso lieto fine.

Gli spoiler sul mese dopo: la storia finisce davvero

Il riavvicinamento, però, sarebbe durato pochissimo. Secondo le anticipazioni diffuse dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, dopo la fine delle registrazioni entrambi avrebbero rivisto i rispettivi tentatori.

Francesca avrebbe continuato a frequentare Marco Fatata, anche se soltanto per pochi giorni. Danilo, invece, sarebbe rimasto in contatto con Giulia Colacchi, con la quale il rapporto sarebbe proseguito anche dopo il reality.

Nel tradizionale appuntamento del "mese dopo", i due ex fidanzati avrebbero così confermato la rottura definitiva, ribadendo le ragioni che li avevano portati a separarsi e mettendo la parola fine alla loro storia d'amore.