Temptation Island, svelato l'esito del falò di confronto finale tra Francesca e Danilo: cosa è successo

Nuovo colpo di scena in arrivo a Temptation Island. Secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Coppola e Danilo D'Angelo si presenteranno già separati all'appuntamento del "mese dopo", registrato nella giornata di ieri e che andrà in onda nelle prossime puntate del reality.

Una svolta che confermerebbe come il loro percorso, già segnato da forti tensioni all'interno del villaggio, non abbia avuto un lieto fine.

Francesca avrebbe frequentato il single Marco

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, dopo la conclusione dell'esperienza nel programma, Francesca avrebbe iniziato a frequentare il single Marco, conosciuto durante il reality.

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La conoscenza, però, sarebbe durata poco e si sarebbe già conclusa, senza trasformarsi in una vera relazione.

Danilo ancora in contatto con la tentatrice

Diversa, invece, la situazione di Danilo. Sempre secondo le indiscrezioni, il giovane racconterà di essere ancora in contatto con la tentatrice conosciuta nel villaggio, alimentando ulteriormente la distanza tra lui e l'ex fidanzata.

Un dettaglio che confermerebbe come, dopo il programma, entrambi abbiano ormai intrapreso strade differenti.

Un nuovo falò per chiudere definitivamente

Le sorprese, però, non finiscono qui. L'esclusiva diffusa da Lorenzo Pugnaloni rivela infatti che, durante il "mese dopo", Francesca e Danilo si ritroveranno faccia a faccia in un nuovo falò di confronto.

Questa volta, però, non ci sarà alcun tentativo di riconciliazione.

L'incontro servirà esclusivamente a mettere la parola fine alla loro relazione e a chiudere definitivamente una storia che, dopo l'esperienza a Temptation Island, sembra non avere più possibilità di ripartire.