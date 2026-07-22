Temptation Island, Soraya nella bufera: il web trova le prove che smentiscono le sue parole su Cristian

La quinta puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì sera su Canale 5, ha acceso nuovamente i riflettori sulla coppia formata da Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, tra le più discusse di questa edizione del reality.

Le dichiarazioni della giovane concorrente hanno scatenato un acceso dibattito sui social, dove molti utenti hanno iniziato a recuperare vecchi contenuti pubblicati dalla coppia, mettendo in discussione alcune delle affermazioni fatte durante il percorso nel villaggio.

Le accuse di Soraya contro Cristian

Fin dall'inizio dell'esperienza a Temptation Island, Soraya Sabetta ha descritto il fidanzato come un ragazzo poco presente e poco romantico.

Argomenti temptation island

Nel corso delle puntate lo ha definito addirittura un "mantenuto" dalla famiglia, accusandolo di essere poco intraprendente e di non sorprenderla mai con regali o gesti d'affetto.

Parole che avevano già fatto discutere il pubblico e che, secondo numerosi utenti, sarebbero state smentite da fotografie e video pubblicati in passato sui loro profili social.

Il rapporto con il single Dimitri

Durante il percorso nel villaggio, Soraya ha instaurato un rapporto sempre più stretto con il single Dimitri, confidandogli le difficoltà della sua relazione con Cristian.

Nella quinta puntata la ragazza ha spiegato di sentirsi trascurata dal fidanzato: "Ho delle mancanze molto profonde da parte di Cristian, il fatto che lui non mi abbia mai guardato in questo modo, che non mi abbia mai detto quanto sono bella, che non mi abbia mai fatto un complimento in due anni di relazione".

Il video in montagna rilanciato dal web

Subito dopo la messa in onda della puntata, numerosi utenti hanno condiviso un vecchio video della coppia durante una vacanza in montagna.

Nelle immagini si vede Cristian Mascolino mentre osserva Soraya con uno sguardo affettuoso e la stringe in un abbraccio, un filmato che per molti fan rappresenterebbe una versione diversa rispetto a quella raccontata dalla concorrente nel reality.

"Non lo amo più": la confessione che spiazza tutti

Il momento più forte della serata è arrivato quando Soraya Sabetta ha ammesso davanti alle telecamere: "Non lo amo, non più". Una frase che ha lasciato senza parole non solo il pubblico, ma anche Cristian Mascolino, apparso profondamente colpito durante la visione dei filmati.

Il ragazzo ha infatti confessato di non essere a conoscenza dei reali sentimenti della fidanzata, mostrando tutto il suo disorientamento.

Le vecchie Instagram stories riaprono il caso

Anche questa volta, però, i social hanno riportato alla luce alcuni contenuti pubblicati da Soraya nei mesi precedenti alla partecipazione a Temptation Island.

Tra le immagini più condivise figurano alcune Instagram Stories in cui la ragazza dedica parole molto romantiche al fidanzato.

In uno scatto realizzato al mare compare la scritta "Ti amo", mentre in una Story più recente, accompagnata da una foto di Cristian, Soraya aveva scritto: "Quanto sei bello, ti amo".

Messaggi che, secondo molti utenti, sembrano entrare in contrasto con quanto dichiarato nel villaggio e che stanno alimentando il confronto tra chi sostiene la sincerità della concorrente e chi, invece, ritiene che il suo racconto sia stato incoerente.

Social divisi sul percorso della coppia

Le immagini recuperate dagli utenti stanno facendo il giro delle piattaforme social, alimentando il dibattito tra i telespettatori di Temptation Island.

C'è chi ritiene che i sentimenti possano cambiare nel tempo e chi, invece, sottolinea come le dichiarazioni rilasciate nel programma siano difficili da conciliare con i contenuti pubblicati solo pochi mesi prima.

L'evoluzione del rapporto tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino resta uno dei temi più seguiti di questa edizione del reality, in attesa del confronto finale che chiarirà il destino della coppia.