Temptation Island, anticipazioni sesta puntata: falò decisivi, crisi senza ritorno e debutta la misteriosa "coppia fantasma"

La sesta puntata di Temptation Island 2026, in onda questa sera, mercoledì 22 luglio, promette di essere una delle più intense dell'intera stagione. Tra falò di confronto anticipati, nuove crisi e il debutto della cosiddetta "coppia fantasma", il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia entra nella sua fase decisiva.

Dopo gli eventi della scorsa puntata, i riflettori saranno puntati soprattutto sulla coppia formata da Andrea e Iris, ma non mancheranno sviluppi importanti anche per Sabrina, Giovanni, Francesca, Danilo, Soraya e Cristian.

Andrea chiede il falò: Iris accetterà il confronto?

La puntata riprenderà esattamente dal finale lasciato in sospeso la scorsa settimana.

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Dopo aver trascorso gran parte dell'esperienza avvicinandosi alla single Sary, Andrea sembra aver cambiato improvvisamente idea. Convinto di amare ancora Iris, ha chiesto un falò di confronto anticipato, dichiarandosi certo al "101%" dei suoi sentimenti.

Resta però un grande interrogativo: Iris deciderà di presentarsi oppure rifiuterà il confronto?

A che ora inizia Temptation Island e dove vederlo

La sesta puntata andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30, con conclusione prevista intorno alla mezzanotte e trenta.

La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sulla piattaforma Witty Tv, sia in diretta che successivamente on demand.

Il calendario fino alla finale

Dopo il doppio appuntamento settimanale introdotto da Mediaset, il programma si avvia verso il gran finale.

Il calendario delle ultime puntate è il seguente:

22 luglio – Sesta puntata

– Sesta puntata 27 luglio – Settima puntata

– Settima puntata 28 luglio – Ottava puntata

– Ottava puntata 29 luglio – Nona e ultima puntata

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in prima serata su Canale 5.

Debuttano Bernadette e Diamante, la "coppia fantasma"

Per la prima volta dall'inizio dell'edizione, spazio anche a Bernadette e Diamante.

La coppia, ribattezzata sui social la "coppia fantasma", è rimasta finora praticamente invisibile. Le anticipazioni, però, promettono un ingresso in scena ricco di tensioni e colpi di scena.

Sabrina sempre più vicina a Lory: Giovanni assiste impotente

Tra le situazioni più esplosive della serata ci sarà quella che riguarda Sabrina e Giovanni. Dopo aver evitato il falò richiesto dal fidanzato nella puntata precedente, Sabrina continuerà ad avvicinarsi al single Lory, arrivando addirittura a chiedergli un bacio.

Una scena destinata a consumarsi sotto gli occhi di Giovanni, ormai convinto che la loro relazione sia arrivata al capolinea.

Francesca crolla ancora, Danilo resta impassibile

Nuovo momento di forte emozione anche per Francesca.

Sempre più convinta che Danilo non provi più gli stessi sentimenti, la giovane avrà un altro crollo emotivo durante il falò con Filippo Bisciglia.

Di fronte alle sue lacrime, Danilo continuerà invece a mantenere un atteggiamento distaccato, mostrando ancora una volta il sorriso che, secondo molti spettatori, rappresenta il suo modo di affrontare la pressione del programma.

Soraya pronta al falò: Cristian rischia di perderla

Situazione sempre più complicata anche per Soraya e Cristian.

Lei ha ormai ammesso apertamente di non essere più innamorata del fidanzato e sta trovando nel single Dimitri quelle attenzioni che sostiene di non aver mai ricevuto durante la relazione.

Per questo motivo Soraya starebbe valutando di chiedere un falò di confronto anticipato, mentre Cristian continua a sperare di poter recuperare un rapporto che appare ormai fortemente compromesso.