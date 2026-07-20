GF Vip, Lucia Ilardo torna sui social e scatena il gossip: frecciata a Renato Biancardi?

Dopo aver annunciato la fine della frequentazione con Renato Biancardi, conosciuto durante l'esperienza al Grande Fratello Vip 8, Lucia Ilardo è tornata su Instagram con un reel che ha subito catturato l'attenzione dei fan e alimentato le discussioni sui social.

Il reel di Lucia Ilardo dopo la fine della storia con Renato Biancardi

L'ex protagonista del reality ha condiviso un video accompagnato da una frase che non è passata inosservata: "E ancora una volta un nuovo nemico invece che un futuro nemico".

Parole che, per molti utenti, sembrano rappresentare un chiaro riferimento alla recente rottura con Renato Biancardi, anche se Lucia Ilardo ha preferito mantenere un tono ironico, evitando di alimentare direttamente le polemiche.

La precisazione dell'ex gieffina: "Solo ironia"

Per evitare interpretazioni troppo drastiche, Lucia Ilardo ha accompagnato il reel con una lunga didascalia dal tono scherzoso: "Contenuto consigliato esclusivamente a persone dotate di ironia, autoironia e della rara capacità di non commentare prendendo tutto alla lettera. La visione è sconsigliata a chi si sente chiamato in causa per qualsiasi cosa. Il contenuto è realizzato esclusivamente a fini pubblicitari (??). Nessun essere maschile è stato maltrattato durante la realizzazione di questo video. Anzi, gli vogliamo anche tanto bene. La produzione declina ogni responsabilità per commenti privi di senso o polemiche evitabili".

Un messaggio che sembra voler smorzare sul nascere qualsiasi interpretazione eccessiva, pur lasciando intendere che il riferimento alla recente situazione sentimentale potrebbe non essere del tutto casuale.

Il dettaglio che non è sfuggito ai fan: il like di Renato Biancardi

Nel frattempo, gli utenti più attenti hanno notato un particolare che sta facendo discutere.

Sebbene Renato Biancardi non segua più Lucia Ilardo su Instagram, secondo quanto segnalato da alcuni fan avrebbe comunque lasciato un "mi piace" proprio al reel pubblicato dall'ex gieffina.

Un gesto che ha immediatamente acceso il dibattito sui social: c'è chi lo interpreta come un semplice segnale di distensione dopo la rottura e chi, invece, invita alla prudenza, ricordando che un like non rappresenta necessariamente un messaggio nascosto.