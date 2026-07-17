GF Vip, Renato Biancardi ufficializza la rottura: la reazione di Lucia Ilardo non passa inosservata

La storia d'amore tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni e segnali social che avevano alimentato i dubbi dei fan, è stato proprio l'ex gieffino a confermare la rottura attraverso un comunicato pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Una relazione nata al Grande Fratello Vip tra alti e bassi

Fin dai primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello, il rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo aveva attirato l'attenzione del pubblico. Il loro continuo tira e molla aveva diviso i telespettatori, con molti che avevano espresso dubbi sulla sincerità della loro relazione.

Una volta conclusa l'esperienza nel reality, però, la coppia aveva deciso di vivere il rapporto lontano dalle telecamere. I due hanno convissuto per circa due mesi, condividendo sui social numerosi momenti di quotidianità che li ritraevano sereni e complici.

Il comunicato di Renato Biancardi: "Non ci sono colpe"

Negli ultimi giorni qualcosa sembrava essersi incrinato. A rafforzare le indiscrezioni era stata anche la cancellazione del profilo X di Lucia Ilardo. La conferma definitiva è arrivata ieri, quando Renato Biancardi ha pubblicato una storia Instagram con uno sfondo nero, annunciando la fine della relazione.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: "Volevo aggiornarvi: non ci sono cattiverie né colpe. A volte le cose succedono e basta. In questi mesi si sono lette tante cattiverie e si è assistito a tentativi di distruggere vedendo malizia ovunque, quando in realtà si trattava semplicemente di due persone che cercavano di conoscersi".

Renato ha poi aggiunto che, semplicemente, con il tempo ci si rende conto quando una relazione non funziona più. Pur confermando la separazione, ha sottolineato il rispetto reciproco e l'affetto che continua a legarlo all'ex compagna.

Le sue parole si sono concluse con un messaggio molto chiaro: "Noi ci stimiamo e soprattutto ci vogliamo bene, ma ciascuno continuerà il proprio percorso".

La reazione di Lucia Ilardo sui social

La risposta di Lucia Ilardo non si è fatta attendere. Poco dopo il comunicato di Renato Biancardi, l'ex gieffina ha pubblicato una Instagram Stories nella quale appare con un'espressione piuttosto perplessa. Sebbene Lucia non abbia scritto alcun commento esplicito, molti utenti hanno interpretato quello scatto come una possibile reazione alle dichiarazioni dell'ex fidanzato.

I fan attendono nuove dichiarazioni

Al momento nessuno dei due ha aggiunto ulteriori dettagli sulle ragioni della rottura. I fan della coppia, nata durante il Grande Fratello, restano quindi in attesa di eventuali nuove dichiarazioni che possano chiarire cosa abbia portato alla fine della loro storia d'amore.