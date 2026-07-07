Isola dei Famosi 2026, registrazioni agli sgoccioli: quando finiscono e le scintille tra Musazzi e Pretelli

L'Isola dei Famosi 2026 cambia completamente volto. Addio alla diretta dallo studio italiano, stop alle spiagge dell'Honduras e niente televoto: la nuova edizione, condotta da Selvaggia Lucarelli e Alvin, è stata interamente registrata nelle Filippine, con un format rivoluzionato che punta tutto sul montaggio e sulle dinamiche tra i concorrenti.

Una scelta che ha cambiato anche il modo di seguire il reality. Non essendoci più il televoto, gli appassionati cercano continuamente indiscrezioni e spoiler per scoprire cosa sta accadendo a Caramoan, dove il programma è stato girato. E ora la domanda che tutti si pongono è una sola: quando termineranno le registrazioni?

Quando finiscono le registrazioni dell'Isola dei Famosi 2026?

L'avventura nelle Filippine sarebbe ormai alle battute finali. Secondo le indiscrezioni rilanciate da esperti di gossip come Deianira Marzano, le registrazioni dovrebbero concludersi il 17 luglio. Argomenti l'isola dei famosi

Alcune fonti, tuttavia, parlano di una possibile chiusura il 20 luglio, nel caso in cui la produzione debba recuperare eventuali giornate perse a causa del maltempo tropicale che avrebbe interessato l'area di Caramoan.

In ogni caso manca pochissimo alla conclusione delle riprese, con gli ultimi concorrenti ancora in gara pronti a giocarsi un posto nella finalissima.

Il piano anti-spoiler: tre finali registrati per proteggere il vincitore

La vera sfida inizierà però dopo il ritorno dei concorrenti in Italia.

Le 11 puntate dell'Isola dei Famosi 2026 saranno infatti trasmesse soltanto in autunno su Canale 5, aumentando notevolmente il rischio di spoiler sul vincitore.

Per evitare fughe di notizie, la produzione avrebbe studiato una strategia già utilizzata in altri programmi televisivi: registrare tre finali differenti.

Secondo i rumor, i tre finalisti verranno proclamati vincitori uno alla volta, con tanto di festeggiamenti, applausi e celebrazioni. Solo durante la messa in onda dell'ultima puntata verrà inserita la scena contenente il verdetto autentico, custodito fino ad allora da un notaio.

In questo modo nemmeno i concorrenti saprebbero chi ha realmente conquistato la vittoria fino alla trasmissione televisiva della finale.

Tensioni a Caramoan: chi rischia l'eliminazione e chi vola verso la finale

Con l'assenza del televoto, il destino dei naufraghi dipende esclusivamente dalle prove e dagli equilibri interni al gruppo.

Tra i protagonisti più discussi delle registrazioni ci sarebbe Musazzi, che secondo diverse indiscrezioni avrebbe avuto accesi confronti con numerosi compagni d'avventura.

Le voci parlano di forti tensioni con Serena Enardu e con Pierpaolo Pretelli, episodi che avrebbero contribuito a isolarlo dal resto del gruppo ma che potrebbero renderlo uno dei personaggi più seguiti dell'edizione.

Zeudi Di Palma tra le favorite, sorpresa Anna Lou Castoldi

Sul fronte delle prove, invece, emergerebbe il nome di Zeudi Di Palma.

L'ex Miss Italia starebbe dominando le sfide conquistando diverse immunità, un percorso che la candiderebbe seriamente a un posto nella finale.

Ottime anche le prestazioni di Anna Lou Castoldi, che avrebbe stupito la produzione e gli altri concorrenti grazie alla capacità di adattarsi alle difficili condizioni dell'isola, gestendo fame, fatica e prove fisiche con grande determinazione.

Nuovi rumor sul cast: da Martina Maggiore a Cristiano Iovino

Le indiscrezioni non riguardano soltanto il gioco.

Tra i nomi più chiacchierati figurano anche Martina Maggiore, nota al grande pubblico per la sua passata relazione con Cesare Cremonini, e Cristiano Iovino, diventato celebre negli ultimi mesi per essere stato indicato come il cosiddetto "uomo del caffè" nella vicenda raccontata da Ilary Blasi.

Secondo i rumor circolati nelle ultime settimane, tra Martina Maggiore e Cristiano Iovino ci sarebbe stato anche un flirt in passato, dettaglio che potrebbe aggiungere ulteriore curiosità attorno al cast dell'edizione.

Per il momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni che non hanno ricevuto conferme ufficiali.