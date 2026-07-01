Mediaset cambia strategia, ci sarà un solo Grande Fratello: ecco chi resta tra Ilary Blasi e Simona Ventura

La nuova stagione televisiva di Mediaset prende forma e, mentre L'Isola dei Famosi è già in produzione, iniziano a emergere le prime indiscrezioni sui reality che andranno in onda su Canale 5. Secondo le ultime voci, il Biscione avrebbe deciso di puntare su una sola versione del Grande Fratello, mettendo di fatto una delle due conduttrici in panchina.

Grande Fratello: Mediaset verso una sola edizione

Nell'ultima stagione il pubblico ha assistito a una doppia edizione del reality. In autunno è andato in onda il Grande Fratello Nip, affidato a Simona Ventura, mentre nei mesi successivi è tornata la versione Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi dopo l'uscita di scena di Alfonso Signorini.

La scelta era stata favorita dal rinvio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, completamente rinnovata e registrata nelle Filippine con Selvaggia Lucarelli alla conduzione e Alvin nel ruolo di inviato. Argomenti grande fratello

ilary blasi

Ora, però, il quadro sarebbe destinato a cambiare.

L'Isola dei Famosi pronta al debutto cambia i piani di Canale 5

Con L'Isola dei Famosi già realizzata e pronta per la messa in onda, Mediaset dovrà trovare spazio nel palinsesto evitando lunghi rinvii che potrebbero favorire la diffusione di spoiler. Proprio per questo motivo, secondo le indiscrezioni condivise dall'esperto di televisione Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe posto per una sola edizione del Grande Fratello nella prossima stagione.

La scelta, quindi, sarebbe tra il format Nip guidato da Simona Ventura e quello Vip affidato a Ilary Blasi.

Ascolti a confronto: il Grande Fratello Vip avrebbe convinto di più

Analizzando l'andamento delle due edizioni, il Grande Fratello Nip non avrebbe ottenuto i risultati sperati. Pur riuscendo a coinvolgere il pubblico grazie ad alcune coppie nate nella Casa, il reality non avrebbe sviluppato dinamiche capaci di mantenere alta l'attenzione fino alla finale, con ascolti considerati inferiori alle aspettative.

Diverso, invece, il percorso del Grande Fratello Vip. Dopo una partenza condizionata dalle polemiche legate al caso Alfonso Signorini, il programma avrebbe registrato una crescita costante settimana dopo settimana, fino a una finale che avrebbe fatto segnare ottimi risultati d'ascolto.

Il successo della conduzione di Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, avrebbe rafforzato la posizione del format all'interno dei palinsesti della rete.

Ilary Blasi favorita, Simona Ventura rischia lo stop

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sarebbero già iniziati i provini per una nuova edizione del Grande Fratello Vip, anche se la messa in onda potrebbe slittare dopo la pausa invernale.

Al momento, invece, non emergono indiscrezioni su una nuova stagione del Grande Fratello Nip, alimentando l'ipotesi che Simona Ventura possa restare temporaneamente fuori dai programmi di prima serata di Canale 5.

Come potrebbe cambiare il palinsesto Mediaset

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, la programmazione della prossima stagione potrebbe prevedere L'Isola dei Famosi in autunno e il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi nei mesi successivi, probabilmente dopo la pausa invernale.

Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali da Mediaset e il quadro dei palinsesti potrebbe ancora subire modifiche nelle prossime settimane.